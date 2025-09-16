Orientarán a empleados federales sobre su retiro y bienestar económico

Los empleados federales en Puerto Rico podrán orientarse y prepararse para su futuro financiero durante el seminario “Retirement & Benefits”, dirigido por el analista de riesgo, Luis Maldonado, presidente de Maldo Group.

El evento será el sábado, 27 de septiembre, a las 9:00 a.m,. en el Hotel Caribe Hilton. Allí, Maldonado discutirá y orientará sobre planificación de retiro, “Thrift Savings Plan” y beneficios federales, entre otros temas.

“Compartirá estrategias y consejos para ayudar a los participantes a tomar decisiones financieras informadas y lograr seguridad y tranquilidad en su futuro”, se adelantó en comunicado de prensa.

Luis Maldonado, analista de riesgo (Suministrada)

“Espero poder saludar personalmente a todos esos empleados federales que están en busca de orientación financiera en este encuentro educativo. Este espacio fue creado para darles las herramientas que necesitan para tomar decisiones efectivas y hacer que su dinero trabaje para ellos”, expresó Luis Maldonado.