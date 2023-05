La mayoría de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que no acepten trabajar con el operador privado Genera PR pasarían a trabajar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), según adelantó el gobernador Pedro Pierluisi.

Luego de reunir a su equipo económico y convocar a una conferencia de prensa para hablar acerca de los indicadores económicos en la isla, el gobernador adelantó que el DRNA ha dicho que necesita estos empleados y acogería la mayoría de los que no se muevan a trabajar con la empresa privatizadora de la generación eléctrica.

Detalló que ya son 450 los empleados de la AEE encaminados a firmar con Genera PR y recordó que los empleados tienen hasta mañana miércoles para acogerse al plan de transición voluntaria que el gobierno adoptó para promover que los trabajadores de la corporación pública firmen con la empresa operadora, propiedad de New Fortress Energy. Como parte del paquete de salida, la AEE pagará a los empleados el equivalente a seis meses de sueldo.

“El compromiso del gobierno es reubicar el personal que no quiera laborar (con Genera PR) y honrarle el salario que tienen y respetarle los derechos adquiridos. La agencia que básicamente está expresando mayor interés en recibir este personal es el (DRNA)”, afirmó el mandatario. “Han dicho que necesitan el personal. No voy a dar un número, pero los que decidan quedarse, un número significativo de esos donde van a laborar es en el DRNA”.

El mes pasado, El Nuevo Día reseñó que el DRNA busca fortalecer sus estructuras dirigidas a la conservación de la biodiversidad de Puerto Rico, incluyendo robustecer el Cuerpo de Vigilantes.

Pierluisi reiteró su llamado a los empleados de la AEE a que se unan a Genera PR y alegó que cuando llegó la transición a LUMA Energy, muchos empleados se “arrepintieron” de no haber firmado con la privatizadora de transmisión y distribución.

Luma seguirá a cargo

“Pienso que tienen una oportunidad de mejorar su paga y sus condiciones de trabajo si hacen ese movimiento. Espero que no suceda lo que pasó cuando LUMA asumió la transmisión y distribución, que muchos se arrepintieron de no haber hecho el movimiento. En aquel entonces fue diferente. En aquel entonces había gran oposición a la alianza público privada de LUMA”, dijo el mandatario. “Quizá algunos pensaban que no iba a prosperar y que quizá se cancelaría. Lo lamento si es la impresión que tuvieron. LUMA está a cargo y seguirá a cargo”.

La secretaria de la gobernación, Noelia García, fue más allá al indicar que los trabajadores de la corporación pública que se muevan al gobierno central, podrían ir a trabajar con las bombas de prevención de inundaciones que también opera el DRNA.

“Hay necesidad para la operación y mantenimiento de bombas de agua para evitar inundaciones. Todo empleado de la AEE que quiera continuar en el gobierno se le va a buscar un espacio idóneo para laborar en el DRNA”, expresó.

Detallaron que 800 empleados de la AEE eran elegibles para pasar a Genera PR o al gobierno. De estos, 450 ya firmaron la oferta de empleo con Genera PR. El resto, tiene hasta mañana miércoles para llegar a un acuerdo con la empresa. El gobernador agregó que Genera PR ha recibido “cerca de mil” resumés de personas interesadas en laborar con ellos.

Según publicó este rotativo, otros tantos empleados –entre 150 y 200- permanecerán laborando con la

AEE, principalmente en funciones administrativas mientras otro grupo se acogería a la jubilación.

El gobernador ofreció una actualización del proceso de transferencia de empleados de la AEE a Genera PR al tiempo que destacó avances en los indicadores económicos de la isla. Auguró que la isla verá más crecimiento económico.

“Mi impresión es que el crecimiento económico este año fiscal debe rondar 1.5% y pudiera llegar a 2%. Si hablamos de año calendario, debe ser similar. No tenemos los datos finales hasta agosto o septiembre, pero vislumbro que será aproximadamente de 1.5%”, afirmó Pierluisi.

El plan de emergencia para la temporada de huracanes

Por otra parte, el gobernador dejó saber que LUMA Energy próximamente ofrecerá una actualización de sus planes para la temporada de huracanes, luego de que no participaran de la conferencia de prensa en la que los entes públicos hablaron de los preparativos para la temporada que comienza el 1 de junio.

“Están en proceso de actualizar su plan y lo van a estar actualizando. Será la tercera versión de su plan de manejo de emergencias y van a convocar a los medios para discutir con los medios su plan de manejo. A mí me rindieron cuentas, pero lo harán directamente a los medios”, informó el primer ejecutivo. “Ellos van a convocar a los medios para anunciar la tercera versión de su plan de mantenimiento de emergencia. Pero, a base de la reunión que sostuvimos, creo que todos los componentes del área de manejo de emergencias están debidamente preparados”.