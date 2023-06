El presidente de la Junta de Planificación (JP) y la comisionada residente en Washington discreparon este martes en las redes sociales sobre la diligencia con la que actuó el gobierno de Pedro Pierluisi al implantar un reglamento de permisos de emergencia.

Esto, a raíz de que el pasado viernes el Tribunal Supremo reafirmara que los Reglamentos Conjuntos de Permisos de 2019 y de 2020 son nulos.

“En marzo (pasado) sugerí activar un reglamento de permisos de emrgencia para no paralizar nuestra economía. La acción de la Junta de Planificación de reactivarlo es la correcta, pero estas decisiones no pueden volver a tomarse tarde, no pueden dilatarse”, escribió González en su red de Twitter.

González indicó que “ya Puerto Rico tiene muchos retos económicos como para permitir que el propio gobierno sea el que obstaculice el desarrollo”.

La respuesta del planificador Julio Lassús Ruiz, presidente de la JP, no se hizo esperar.

“Estimada Comisionada Residente: El Reglamento de emergencia, solo se activa cuando no hay uno vigente. Inmediatamente que el viernes el tribunal falló en contra del vigente, el Gobernador radicó el de emergencia. Puerto Rico no ha estado ni un solo día sin estado de derecho”, le ripostó Lassús Rivera a González a través de un tuit.

“Además, gracias a las iniciativas del @GovPierluisi, Puerto Rico está en pleno desarrollo y la economía ha tenido un crecimiento de 3.7%”, expresó el presidente de la JP a la Comisionada en otro tuit.

En su decisión del pasado viernes, el Alto Foro indicó que al declarar nulo los reglamentos de permisos de 2019 y 2020, las nuevas solicitudes que se reciban se analizarán a la luz del Reglamento Conjunto de Permisos de 2010. Esto, hasta que la JP adopte un nuevo reglamento de permisos.

Ese mismo día, la JP radicó ante el Departamento de Estado un reglamento de permisos de emergencia, con el objetivo de que el Reglamento de 2010 no entrara en vigor.

Pierluisi: el reglamento de emergencia es “básicamente el mismo” que teníamos

Y mientras González y Lassús intercambiaban expresiones acerca del reglamento de permisos de emergencia, el gobernador Pedro Pierluisi expresó que dicho reglamento “es básicamente el mismo reglamento que teníamos, porque es el más actualizado”.

“Retrotraernos al 2010 no hacía sentido alguno, porque entonces todos los permisos únicos no se pudieran otorgar. El sistema ha cambiado y otras leyes han cambiado desde el 2010 para acá. Así que dejamos en aplicación el que tenemos, pero es solamente temporeramente porque ya está a nivel de la etapa final la aprobación de un nuevo reglamento conjunto 2023″, dijo Pierluisi.