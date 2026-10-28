Los adultos mayores aportan casi la mitad de la economía de Puerto Rico

Las personas mayores de 50 años son responsables de casi la mitad de la actividad económica en Puerto Rico, según un análisis presentado este miércoles por la organización AARP. Ante esta realidad, la organización impulsa la “economía de la longevidad”, donde se tome en cuenta las aportaciones de esta población.

En un evento convocado este miércoles, la Asociación Americana de Personas Retiradas buscó apelar a diversos grupos empresariales y comerciales para que pongan su ojo sobre esta población, en vez de continuar enfocadas en el segmento joven.

De acuerdo con la información ofrecida por la organización, para 2024, el 47% del Producto Interno Bruto (PIB) fue producido por personas en la mediana edad, quienes aportan además $6,000 millones en recaudos al gobierno, producto del trabajo que realizan.

“Aunque representan el 44% de la población, las personas de 50 años o más generan una proporción aún mayor del valor económico del país, demostrando que la longevidad es una ventaja competitiva para Puerto Rico”, dice el informe

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José Acarón, director estatal de AARP, dijo que al presentar los números, buscan precisamente que tanto el gobierno, como la empresa privada, los comercios y las agencias de publicidad, incluyan a este sector de la sociedad.

“El mercado no nos habla. Aunque el 44% de la población de Puerto Rico tiene 50 años o más. La economía de la longevidad es importante”, afirmó.

Abogó por cambiar la perspectiva al mirar este segmento, que muchas veces se ve como un “problema”, sin contar con las aportaciones económicas y sociales que realizan.

“Son una fuerza consumidora, un talento productivo. La longevidad no es únicamente más años de vida, es una nueva estructura económica”, dijo. “Que estemos vivos o duremos más años no es un problema. El que aumente la expectativa de vida es el logro más grande. Pero no es para estar descansando 30 años. Esto es decisión de la persona, pero queremos que se abran las oportunidades para los que quieran mantenerse participando”.

Fuerza laboral

De acuerdo con el estudio presentado este miércoles, un 29% de la fuerza laboral en Puerto Rico tiene más de 50 años. Los datos de la Encuesta del Grupo Trabajador del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) apunta a que los trabajadores en edad adulta permanecen activos durante más años.

Buena parte de la fuerza laboral en el comercio mayorista y minorista son adultos mayores de 50 años. En ese segmento, 48% del sector está en manos de adultos mayores. Le sigue el sector de servicios profesionales y empresariales, gobierno, servicios de salud, hospitalidad, finanzas, manufactura y construcción. Es en el sector de la salud en el cual, con 72,000 trabajadores, ocupan el 70% del segmento –el más significativo en toda la lista.

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El análisis de AARP apunta a que dos de cada tres dólares gastados en Puerto Rico proviene de hogares dirigidos por personas con más de 50 años.

“Los hogares encabezados por personas de 50 años o más gastaron aproximadamente $50,000 millones en 2024, equivalente al 67% de todo el gasto de consumo de los hogares puertorriqueños”, indica el estudio.

Este gasto toca todos los segmentos de la economía. Por ejemplo, el gasto de los hogares encabezados con adultos de 50 años o más representa el 74% de todo el gasto en el segmento de salud, otro 74%, del segmento de servicios financieros y seguros, 68% del gasto en vivienda y utilidades, 65% del gasto en tecnología y comunicaciones y 62% en el gasto de ocio y hospitalidad.

En aumento el número de adultos mayores trabajando

Orville Disdier Flores, director ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) dijo, por su parte, que la cantidad de personas sobre los 60 años que se han insertado en la fuerza laboral es un grupo que va en aumento.

“La mayoría de los adultos mayores están capacitados para trabajar. Y las personas de 50 años o más son el apoyo económico de Puerto Rico”, dijo Disdier Flores. “Sabemos que son los que apoyan a los más jóvenes. El 67% de los adultos de 50 años o más apoya económicamente a sus hijos o nietos”.

Por su parte, la economista Marcia Rivera expresó que sí hay espacio en Puerto Rico para crear una economía de la longevidad, siempre que se atiendan, primero, otros frentes que están sin atender o resolver.