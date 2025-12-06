AD&V se reestructura para seguir creciendo

La firma de arquitectura y diseño Álvarez Díaz & Villalón (AD&V) se asoma a los 25 años de su fundación con un equipo ejecutivo reorganizado y sus fundadores enfocados en lo que más les gusta hacer: la libertad de “ser medio embelequeros”.

“Queremos seguir transformado vidas usando el diseño”, afirmó la cofundadora de AD&V, Cristina Villalón. “Estoy muy emocionada porque tenemos un equipo brutal”.

Con esto, la diseñadora de interiores Cristina Villalón explicó que asumió la posición de principal ejecutiva, mientras dedica nuevas energías a dirigir el componente de interiorismo de la firma.

Mientras, el arquitecto Antonio Gárate regresó a AD&V en el rol de presidente, luego de un tiempo como ejecutivo de la desarrolladora McCormack Baron Salazar.

“Ricardo (Álvarez Díaz) pasó a ser el presidente de la junta de directores del conglomerado de las compañías del Grupo AD&V”, agregó Villalón sobre el rol de su esposo y socio.

PUBLICIDAD

Además, como arquitecto, dirige el componente de diseño de la firma.

“Él ahora trabaja para nosotros”, bromeó Gárate.

Villalón coincidió en que la reorganización corporativa ha ayudado a que cada cofundador tenga ancho de banda para dedicar tiempo a su raíz, a la vez que se exploran nuevas oportunidades de negocio para AD&V en general.

“La firma en los últimos años nos estamos enfocando en tres áreas primordialmente: vivienda multifamiliar, de alto volumen; hospitalidad, como hoteles; e institucional-comercial, como escuelas, oficinas y centros de resiliencia”, detalló.

Como ejemplo concreto del fruto de la transición ejecutiva, la empresaria indicó que su práctica original Villalón Interiors, que integró esfuerzos con la oficina de arquitectura de Alvarez Díaz para formar AD&V, creó un nuevo servicio de diseño digital y disponible para clientes dentro y fuera de Puerto Rico.

“Es una iniciativa para democratizar un poco el diseño, que sea más accesible”, explicó.

Con este servicio, el cliente escoge qué area quiere rediseñar, somete fotos, medidas e imágenes de inspiración. A cambio, recibe un diseño digital para transformar su espacio.

“No estábamos haciendo tanto diseño residencial, porque en el tiempo que hacemos una casa para un cliente residencial en ese mismo tiempo podemos hacer un hotel completo”, abundó Villalón. "Pero nuestras raíces nacen de ahí, extraño mucho el diseño residencial. Es buscar una manera de atender esto y ampliar el servicio de una manera costoefectiva”.

Segmentar para crecer bien

En el camino, también se han formalizado espacios para el crecimiento de otros miembros del equipo en las distintas empresas que los cofundadores han creado para incursionar en nuevos verticales o suplir necesidades específicas.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, Villalón recordó que cuando querían publicar su primer libro, “no nos gustó” que en la industria tradicional se les requería entregar su propiedad intelectual a cambio de la publicación’ del tomo. Inconformes, crearon Andelani Press en el 2019.

Hoy, han publicado a otros autores bajo esta fórmula y Carla Joan González, quien se ha desarrollado en AD&V hasta liderar el área de Mercadeo y Desarrollo de Negocio, preside la editorial.

También crearon Valora Ventures, un brazo de inversión en bienes raíces “para poner nuestro dinero donde ponemos la palabra”, compartió Villalón.

La empresaria explicó que durante toda la trayectoria de AD&V han hecho hincapié en la necesidad de crear comunidades asequibles o de ingresos mixtos que faciliten calidad de vida a todos sus residentes. “Vemos la brecha, vemos la necesidad. El reto son los costos de la construcción y la incertidumbre”.

Con esa necesidad ya a nivel de crisis, laboran activamente en apalancar incentivos y créditos disponibles para viabilizar este tipo de desarrollos. Y Villalón apuntó a la ventaja de poder “asumir la responsabilidad al 100%”, lo que no sucede cuando solamente los contratan para el componente de diseño.

“Es tener un rol más activo en la parte sostenible y socioeconómica”, aportó Gárate.

Valora Ventures es liderado por Natalia Guzmán.

También han creado otras entidades como Action Hub, una organización sin fines de lucro enfocada en proyectos pro bono y en conectar a otros individuos u organizaciones dispuestas a ayudar.

“De nada sirve que propongamos y hagamos miles de planes que no se lleven a la ejecución”, indicó Villalón.

PUBLICIDAD

En cuanto a la exportación de servicios, Villalón recalcó que la fórmula en la que se ha apoyado desde sus inicios se mantiene, pues de los 30 empleados, la inmensa mayoría laboran desde Puerto Rico. Además de González en Nueva York, la arquitecta Natasha Yordán lidera la oficina de Chicago, Illinois.