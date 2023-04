La salida obligada de siete negocios del parque gastronómico Lote 23 en Santurce, efectivo el día 30 de este mes, ha dejado un sabor agridulce entre muchos de los creadores de esos conceptos.

“Me tomó por sorpresa. No teníamos una fecha exacta de cuándo nos íbamos, y hace un mes fue que nos dijeron que terminábamos el 30 de abril”, expresó el chef Luis Castillo, propietario de los conceptos La Neta y Berger.

La Neta, una taquería urbana, lleva dos años en Lote 23, y Berger lo abrió al inicio de la pandemia en 2020. En total, Castillo emplea a ocho personas entre ambos conceptos, y todos quedan en el aire hasta que el chef pueda reabrir en otro lugar.

“Estas personas van a quedarse sin empleo esos meses. Yo hago bodas y eventos privados, y los llamaré para que me ayuden, pero serán como 10 días”, dijo el dueño de La Neta.

PUBLICIDAD

Castillo explicó que cuando Lote 23 dejó de ser un negocio con fines de lucro para convertirse en una organización sin fines de lucro que opera una incubadora de negocios, los inquilinos preguntaban hasta cuándo podrían quedarse, pero la respuesta nunca fue clara.

A partir de agosto, La Neta y Berger ubicarán en la calle Del Parque 624, un lugar cerca de Lote 23. La inversión inicial asciende a $60,000 y Castillo confía en que pueda reclutar nuevamente a su equipo de empleados.

Les cobraban renta a los incubados

“Sabíamos que (Lote 23) era ahora la incubadora Jump All In, pero lo que nos tomó por sorpresa es que la próxima generación no tendrá que pagar renta, mientras nosotros sí”, indicó por su parte la chef Natalia Rivera, dueña de El Jangiri.

El Jangiri se especializa en poke bowls –platos elaborados con alimentos frescos crudos o marinados, presentados de manera atractiva en un bol-, lleva seis años en Lote 23 y tendrá que cerrar el 30 de abril. Hay otros dos El Jangiri; uno en Miramar Food Truck Park y otro en Los Jardines Shopping Center en Guaynabo.

Rivera sostuvo que El Jangiri pagaba, en promedio, $3,500 de renta mensual en Lote 23.

Al igual que Castillo, la creadora de El Jangiri no quería perder los clientes que la han patrocinado en Lote. Por ello, también alquiló un local en la calle Del Parque, el que espera inaugurar en agosto.

“Ha sido un sacrificio bien grande. He tenido que gastar como $50,000 para poder abrir un nuevo local. Eso era algo con lo que no contaba”, aseveró Rivera.

PUBLICIDAD

Mientras, Budare, de Javier Enrique Pérez y el chef Leovaldo Mendoza, se mudará a la calle O’Neill en Hato Rey. El negocio, que emplea a ocho personas, se especializa en arepas venezolanas, y operará los siete días en Hato Rey, para almuerzos y cenas.

“Siempre teníamos la esperanza de que pudiéramos quedarnos más tiempo, pero donde se cierra una puerta, se abre otra”, dijo Pérez. Agregó que Budare abrirá también en Los Trailers en Bayamón a principios de junio.

Reacciona la propietaria de Lote 23

Cristina Sumaza, dueña del parque gastronómico, señaló que el Departamento de Hacienda es el que exige que los negocios que están bajo la incubadora de Jump All In solo puedan participar un año en el programa. Ese año vence el día 30 de este mes, y por eso, según ella, tienen que salir.

Lote 23, localizado en la avenida Ponce de León frente a Ciudadela, tiene 16 espacios, pero al momento solo nueve están ocupados. De esos, siete saldrán a fin de mes. Los otros dos son Postreo House y Café Robusto, que llevan menos de un año en la incubadora y por eso permanecen.

El parque gastronómico estará cerrado durante el mes de mayo, en lo que se lleva a cabo la transición con los nuevos incubados. La meta es tener casi la totalidad de los espacios llenos, aunque el programa de incubación de negocios aspira a tener 25 negocios.

Y es que no todos tienen que estar dentro de Lote 23. En el primer grupo había restaurantes en Rincón y Hato Rey, que formaban parte del programa.

PUBLICIDAD

Sumaza explicó que el programa se enfoca en que los participantes aprendan a correr un negocio de comida, por ello escogen personas con experiencia en la industria culinaria. “Nos enfocamos más en desarrollar liderazgo y en los temas de negocios, como retención de empleados, manejo de inventario, mercadeo y el tema de los costos”.

El reto más fuerte para los particpantes es el atraer y retener personal, según Sumaza. Por ello, van a reforzar esa área con el segundo grupo.

“Queremos ver cómo los apoyamos en eso, sirviendo como filtro inicial para conseguirle el personal”, dijo la empresaria. Agregó que el tema de los costos –tanto de alimentos como de nómina- es otro aspecto en el que necesitan ayuda.

Prohibición de Vivienda

En cuanto al tema del pago de renta, reconoció que antes de recibir los $2.3 millones que les otorgó Vivienda –pertenecientes a los fondos de recuperación del programa CDBG-DR-, ella cobraba un cargo para cubrir los gastos de operación del parque. No obstante, Vivienda y los requisitos del programa federal no permiten que se les cobre a los participantes, por lo que tuvo que reajustar su presupuesto y ya no podrá cobrarles ese cargo a los de segunda generación.

Castillo, el dueño de Berger y La Neta, llegó a pagar hasta $5,500 de renta mensual, pues el cobro era el 12.5% de las ventas, sin ningún tope. “Si pones en una balanza lo que pagué de renta y lo que aprendí en la incubadora, que era una charla en una reunión semanal con un profesional, no volvería a hacerlo”, manifestó.

Otros negocios, como El Cuchifrito o Hen House, continúan en la búsqueda de lugares donde ubicarse.