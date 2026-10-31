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Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Anuncian oportunidad educativa para pymes y organizaciones sin fines de lucro en Naranjito

Asesores Financieros Comunitarios celebrará un taller presencial y gratuito el martes, 3 de noviembre

31 de octubre de 2026 - 10:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El taller presencial “Planificación de negocios" se ofrecerá el martes, 3 de noviembre, de 9:00am a 2:00pm, en el Centro 2Gen Naranjito. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las pymes y organizaciones sin fines de lucro que buscan establecer una dirección clara para su desarrollo tienen una oportunidad de capacitación gratuita.

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Asesores Financieros Comunitarios anunció que está abierto el registro para el taller presencial “Planificación de negocios”, que se ofrecerá el martes, 3 de noviembre, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., en el Centro 2Gen Naranjito.

La entidad exhorta a las personas interesadas a completar su registro a través de Eventbrite, en este enlace.

El taller está dirigido a representantes de organizaciones sin fines de lucro y pequeñas empresas ubicadas en Aibonito, Barranquitas, Cidra o Naranjito, que deseen desarrollar o fortalecer su plan de negocios.

Plan de negocios al alcance

Durante el taller, los participantes aprenderán sobre los componentes esenciales de un plan de negocios, cómo definir objetivos, identificar el público al que sirven y organizar los recursos necesarios para alcanzar sus metas.

También se abordará cómo vincular la misión de una organización o la propuesta de valor de una empresa con estrategias que apoyen su sostenibilidad y crecimiento.

“La capacitación ofrecerá herramientas para convertir ideas en acciones y planificar los próximos pasos, tanto para iniciativas que están comenzando como para aquellas que buscan mejorar su funcionamiento”, expresó Aida Rivera, directora de AFC.

Criterios para participar

Para participar, la organización o empresa representada debe estar localizada en uno de los cuatro municipios mencionados. Además, como regla general, las pequeñas empresas que reciban asistencia deben tener menos de 50 empleados e ingresos brutos inferiores a un millón de dólares.

Los asistentes deberán llevar una computadora portátil o tableta y contar con acceso propio a internet (hotspot).

Las puertas abrirán a las 8:30 a.m. y habrá estacionamiento gratuito.

Tags
PymesEnfoque PymesOrganizaciones sin fines de lucroNaranjito
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