Anuncian oportunidad educativa para pymes y organizaciones sin fines de lucro en Naranjito

Las pymes y organizaciones sin fines de lucro que buscan establecer una dirección clara para su desarrollo tienen una oportunidad de capacitación gratuita.

Asesores Financieros Comunitarios anunció que está abierto el registro para el taller presencial “Planificación de negocios”, que se ofrecerá el martes, 3 de noviembre, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., en el Centro 2Gen Naranjito.

La entidad exhorta a las personas interesadas a completar su registro a través de Eventbrite, en este enlace.

El taller está dirigido a representantes de organizaciones sin fines de lucro y pequeñas empresas ubicadas en Aibonito, Barranquitas, Cidra o Naranjito, que deseen desarrollar o fortalecer su plan de negocios.

Plan de negocios al alcance

Durante el taller, los participantes aprenderán sobre los componentes esenciales de un plan de negocios, cómo definir objetivos, identificar el público al que sirven y organizar los recursos necesarios para alcanzar sus metas.

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También se abordará cómo vincular la misión de una organización o la propuesta de valor de una empresa con estrategias que apoyen su sostenibilidad y crecimiento.

“La capacitación ofrecerá herramientas para convertir ideas en acciones y planificar los próximos pasos, tanto para iniciativas que están comenzando como para aquellas que buscan mejorar su funcionamiento”, expresó Aida Rivera, directora de AFC.

Criterios para participar

Para participar, la organización o empresa representada debe estar localizada en uno de los cuatro municipios mencionados. Además, como regla general, las pequeñas empresas que reciban asistencia deben tener menos de 50 empleados e ingresos brutos inferiores a un millón de dólares.

Los asistentes deberán llevar una computadora portátil o tableta y contar con acceso propio a internet (hotspot).