DoorDash comprará Instacart por $17,000 millones, consolidando dos negocios de entrega de comestibles.

El nombre de la marca Instacart y la aplicación se mantendrán, y los compradores de Instacart podrán seguir completando pedidos para Instacart, dijo DoorDash. Los supermercados también podrán optar por trabajar con Instacart o con DoorDash. Los clientes de Instacart ahora tendrán acceso a 50,000 tiendas adicionales cubiertas por DoorDash, señaló la empresa.

Instacart, fundada en 2012, se especializa en la entrega de comestibles y de tiendas de conveniencia en Estados Unidos y Canadá. Sus 600,000 “shoppers” —que son contratistas independientes— completaron 338 millones de pedidos el año pasado, según documentos presentados por la empresa. Instacart tiene un valor de mercado de $14,000 millones.

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DoorDash, fundada en San Francisco en 2013, comenzó como un negocio de entrega de restaurantes, pero se ha expandido a comida para mascotas y productos electrónicos. Con operaciones en 40 países, completó más de 3,000 millones de pedidos el año pasado mediante una red de 9 millones de repartidores independientes. Tiene un valor de mercado de $73,000 millones.

DoorDash empezó a entregar comestibles en 2020 en medio de un aumento de la demanda durante la era de la pandemia. Al principio, los supermercados se mostraron cautelosos. Kroger se asoció con la empresa de San Francisco en 2022, pero inicialmente permitió que la compañía entregara solo flores, sushi y comidas preparadas de un número limitado de tiendas.

La alianza con una de las cadenas de supermercados más grandes del país se amplió el otoño pasado, y DoorDash ahora incluye el inventario completo de las 2,700 tiendas de Kroger en Estados Unidos. DoorDash se anotó otro éxito el mes pasado cuando añadió entregas desde Costco.

Tony Xu, cofundador y director ejecutivo de DoorDash, manifestó que la adquisición combinará la experiencia de Instacart en comestibles con la experiencia de DoorDash en logística y entregas.

“Los comestibles son una de las cosas más difíciles de hacer bien en línea. Alguien tiene que escoger un aguacate maduro, encontrar un sustituto que tú mismo elegirías y llevarte el helado antes de que se derrita”, dijo Xu en un comunicado.

“Juntos, podríamos dar a tiendas de todos los tamaños más de esas herramientas y desbloquear el potencial de la entrega de comestibles”, añadió.

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El rápido aumento de cuota de mercado de DoorDash ha perjudicado a Instacart. Hace cinco años, Instacart concentraba el 26% del gasto en plataformas de entrega en Estados Unidos; esa participación ha caído al 18%, según Consumer Edge, una empresa de investigación de mercado. La cuota de DoorDash creció del 44% al 59% en ese mismo periodo. La participación de Uber Eats se mantuvo estable, apenas por debajo del 20%.