Global Mattress lanza campaña que integra arte, fotografía e inteligencia artificial

Integrando arte, fotografía e inteligencia artificial (IA), Global Mattress presentó esta semana la campaña “Manos Puertorriqueñas”.

El esfuerzo, que crea una narrativa visual que honra el trabajo y el talento local, combina fotografía documental, pinturas originales del artista puertorriqueño Carlos Dávila Rinaldi y animación generada con IA, lo que crea un lenguaje audiovisual “nunca antes visto” en la isla, según sus creadores.

La campaña narra -de forma visual- el origen de Global Mattress en 1987, cuando Liduvina López comenzó fabricando mattresses desde el patio de su hogar en Juana Díaz.

“La publicidad en Puerto Rico está evolucionando. Esta campaña une tres disciplinas que rara vez conviven: fotografía, arte e inteligencia artificial. No lo hicimos para seguir una moda, sino para contar nuestra historia de una manera poderosa y auténtica”, señaló Erika Correa, directora de Mercadeo de Global Mattress y tercera generación dentro del negocio familiar que cuenta con 20 tienda alrededor de la isla.

Carlos Dávila Rinaldi, director Creativo de JMD, y Erika Correa, directora de Mercadeo de Global Mattress. (Suministrada)

Las piezas centrales de la campaña son retratos pintados a mano por Dávila Rinaldi, quien reinterpretó escenas del esfuerzo puertorriqueño: manos trabajando, familias unidas y tradición artesanal.

Posteriormente, las pinturas fueron luego digitalizadas y animadas utilizando IA generativa, evolucionando desde un lienzo estático hasta imágenes que cobran vida en la pantalla.

“Siempre he trabajado desde lo local, lo nuestro. Ver mis piezas transformarse con IA fue un proceso creativo fascinante: sigue siendo arte hecho a mano, pero ahora con vida propia. No es reemplazar al artista, es evolucionar con la tecnología,” expresó, por su parte, Dávila Rinaldi.

Mientras, Joey Jiménez, presidente de JMD Communications, agencia creativa del proyecto, destacó que la campaña “demuestra que desde Puerto Rico se puede innovar con estándares globales”

“Es un proyecto que mezcla emoción con tecnología, tradición con futuro,” afirmó remarcó Jiménez.

El ejecutivo agregó que las marcas ahora buscan contenidos más artísticos, humanos y culturalmente relevantes. De igual forma, destacó que la campaña demuestra cómo la IA puede complementar procesos creativos sin eliminar el trabajo artesanal.