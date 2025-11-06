Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
6 de noviembre de 2025
87°ligeramente nublado
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Bolsa de valores 07:37 PM
S&P 500
6728.03
-1%
·
Dow Jones
46900.69
-0.87%
·
Nasdaq
23134.62
-1.55%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Global Mattress lanza campaña que integra arte, fotografía e inteligencia artificial

El esfuerzo crea un lenguaje audiovisual “nunca antes visto”

6 de noviembre de 2025 - 2:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen de la nueva campaña publicitaria de Global Mattress. En la foto, Liduvina López, fundadora de la empresa. (Suministrada)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Integrando arte, fotografía e inteligencia artificial (IA), Global Mattress presentó esta semana la campaña “Manos Puertorriqueñas”.

RELACIONADAS

El esfuerzo, que crea una narrativa visual que honra el trabajo y el talento local, combina fotografía documental, pinturas originales del artista puertorriqueño Carlos Dávila Rinaldi y animación generada con IA, lo que crea un lenguaje audiovisual “nunca antes visto” en la isla, según sus creadores.

La campaña narra -de forma visual- el origen de Global Mattress en 1987, cuando Liduvina López comenzó fabricando mattresses desde el patio de su hogar en Juana Díaz.

“La publicidad en Puerto Rico está evolucionando. Esta campaña une tres disciplinas que rara vez conviven: fotografía, arte e inteligencia artificial. No lo hicimos para seguir una moda, sino para contar nuestra historia de una manera poderosa y auténtica”, señaló Erika Correa, directora de Mercadeo de Global Mattress y tercera generación dentro del negocio familiar que cuenta con 20 tienda alrededor de la isla.

Carlos Dávila Rinaldi, director Creativo de JMD, y Erika Correa, directora de Mercadeo de Global Mattress.
Carlos Dávila Rinaldi, director Creativo de JMD, y Erika Correa, directora de Mercadeo de Global Mattress. (Suministrada)

Las piezas centrales de la campaña son retratos pintados a mano por Dávila Rinaldi, quien reinterpretó escenas del esfuerzo puertorriqueño: manos trabajando, familias unidas y tradición artesanal.

Posteriormente, las pinturas fueron luego digitalizadas y animadas utilizando IA generativa, evolucionando desde un lienzo estático hasta imágenes que cobran vida en la pantalla.

“Siempre he trabajado desde lo local, lo nuestro. Ver mis piezas transformarse con IA fue un proceso creativo fascinante: sigue siendo arte hecho a mano, pero ahora con vida propia. No es reemplazar al artista, es evolucionar con la tecnología,” expresó, por su parte, Dávila Rinaldi.

Mientras, Joey Jiménez, presidente de JMD Communications, agencia creativa del proyecto, destacó que la campaña “demuestra que desde Puerto Rico se puede innovar con estándares globales”

“Es un proyecto que mezcla emoción con tecnología, tradición con futuro,” afirmó remarcó Jiménez.

El ejecutivo agregó que las marcas ahora buscan contenidos más artísticos, humanos y culturalmente relevantes. De igual forma, destacó que la campaña demuestra cómo la IA puede complementar procesos creativos sin eliminar el trabajo artesanal.

“Manos Puertorriqueñas” incluye ejecuciones en cine, televisión, redes sociales, contenido documental y experiencias digitales inmersivas.

Tags
Empresas puertorriqueñas
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 6 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: