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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Halloween afortunado: una persona en Puerto Rico gana $150,000 del Powerball

El ganador acertó cuatro bolas blancas y la bola roja para llevarse esa cifra

1 de noviembre de 2026 - 8:15 AM

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El pasado martes se registró otro premio en Caguas que dejó a una persona igualmente una cuantía de $150,000. (Pablo Martínez Rodríguez)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La Noche de Brujas terminó con una celebración para una persona en Puerto Rico que ganó uno de los premios secundarios de $150,000 del sorteo del Powerball.

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Según la página oficial de la lotería, el boleto ganador acertó cuatro de los números de las bolas blancas y el número de la bola roja. La jugada incluyó la opción Power Play, que multiplicó el premio.

Los números ganadores del sorteo fueron: 2, 4, 18, 50, 56 y la bola roja 20.

El boleto ganador fue vendido en Player’s Café en Bayamón.

“Siempre es bueno poder anunciar un nuevo ganador. En esta ocasión, el premio de $150,000 llegó a Bayamón, y esperamos que sea una gran noticia para la persona afortunada y su familia”, expresó Heidi Hernández Olivo, secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería de Puerto Rico.

Premio de $150,000 del Powerball sorteo 31 de octubre.
Premio de $150,000 del Powerball sorteo 31 de octubre. (Fotocaptura)

Además, otros jugadores en la Isla obtuvieron premios menores de $500 y $300.

Nadie acertó la combinación ganadora del premio mayor, por lo que el jackpot aumentó a $793 millones. No obstante, un boleto que obtuvo un premio de $1 millón se vendió en Georgia.

El Powerball es un sorteo millonario donde participan 45 estados de Estados Unidos, Puerto Rico e Islas Vírgenes y se celebra cada lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. hora del Este de Estados Unidos.

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Las personas pueden jugar seleccionando cinco números (bolos blancos) del 1 al 69 y luego un número (bolo rojo) del 1 al 26 para el bolo adicional llamado Powerball.

El pasado martes se registró otro premio en Caguas que dejó a una persona igualmente una cuantía de $150,000.

Consulta aquí la sección de Lotería de El Nuevo Día.

---

El Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos (PAJC) de ASSMCA ofrece servicios gratuitos de orientación, tratamiento, rehabilitación y recuperación a las personas que experimentan problemas relacionados a los juegos de azar. Si usted enfrenta este tipo de problema o conoce a alguien que sufra de una adicción, puede comunicarse con su proveedor de servicios médicos o llamar a la Línea PAS al 1-800-981-0023, donde un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

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Breaking NewsPowerballPowerball en Puerto RicoLotería
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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