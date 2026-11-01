Halloween afortunado: una persona en Puerto Rico gana $150,000 del Powerball

La Noche de Brujas terminó con una celebración para una persona en Puerto Rico que ganó uno de los premios secundarios de $150,000 del sorteo del Powerball.

Según la página oficial de la lotería, el boleto ganador acertó cuatro de los números de las bolas blancas y el número de la bola roja. La jugada incluyó la opción Power Play, que multiplicó el premio.

Los números ganadores del sorteo fueron: 2, 4, 18, 50, 56 y la bola roja 20.

El boleto ganador fue vendido en Player’s Café en Bayamón.

“Siempre es bueno poder anunciar un nuevo ganador. En esta ocasión, el premio de $150,000 llegó a Bayamón, y esperamos que sea una gran noticia para la persona afortunada y su familia”, expresó Heidi Hernández Olivo, secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería de Puerto Rico.

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Premio de $150,000 del Powerball sorteo 31 de octubre. (Fotocaptura)

Además, otros jugadores en la Isla obtuvieron premios menores de $500 y $300.

Nadie acertó la combinación ganadora del premio mayor, por lo que el jackpot aumentó a $793 millones. No obstante, un boleto que obtuvo un premio de $1 millón se vendió en Georgia.

El Powerball es un sorteo millonario donde participan 45 estados de Estados Unidos, Puerto Rico e Islas Vírgenes y se celebra cada lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. hora del Este de Estados Unidos.

Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia Así se juega Powerball: conoce la gran diferencia entre las bolas blancas y las rojas

Las personas pueden jugar seleccionando cinco números (bolos blancos) del 1 al 69 y luego un número (bolo rojo) del 1 al 26 para el bolo adicional llamado Powerball.

El pasado martes se registró otro premio en Caguas que dejó a una persona igualmente una cuantía de $150,000.

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