Halloween afortunado: una persona en Puerto Rico gana $150,000 del Powerball
El ganador acertó cuatro bolas blancas y la bola roja para llevarse esa cifra
1 de noviembre de 2026 - 8:15 AM
1 de noviembre de 2026 - 8:15 AM
La Noche de Brujas terminó con una celebración para una persona en Puerto Rico que ganó uno de los premios secundarios de $150,000 del sorteo del Powerball.
Según la página oficial de la lotería, el boleto ganador acertó cuatro de los números de las bolas blancas y el número de la bola roja. La jugada incluyó la opción Power Play, que multiplicó el premio.
Los números ganadores del sorteo fueron: 2, 4, 18, 50, 56 y la bola roja 20.
El boleto ganador fue vendido en Player’s Café en Bayamón.
“Siempre es bueno poder anunciar un nuevo ganador. En esta ocasión, el premio de $150,000 llegó a Bayamón, y esperamos que sea una gran noticia para la persona afortunada y su familia”, expresó Heidi Hernández Olivo, secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería de Puerto Rico.
Además, otros jugadores en la Isla obtuvieron premios menores de $500 y $300.
Nadie acertó la combinación ganadora del premio mayor, por lo que el jackpot aumentó a $793 millones. No obstante, un boleto que obtuvo un premio de $1 millón se vendió en Georgia.
El Powerball es un sorteo millonario donde participan 45 estados de Estados Unidos, Puerto Rico e Islas Vírgenes y se celebra cada lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. hora del Este de Estados Unidos.
Las personas pueden jugar seleccionando cinco números (bolos blancos) del 1 al 69 y luego un número (bolo rojo) del 1 al 26 para el bolo adicional llamado Powerball.
El pasado martes se registró otro premio en Caguas que dejó a una persona igualmente una cuantía de $150,000.
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La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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