Hispanic Federation anunció la apertura de una nueva convocatoria para la segunda ronda de la iniciativa PopTiendas, proyecto que fomenta el desarrollo económico a escala comunitaria en nuestra isla.

En esta segunda ronda, 10 ganadores adicionales serán escogidos para completar el compromiso de 30 PopTiendas con un presupuesto que sobrepasa los $1.5 millones para esta iniciativa.

“Las donaciones ofrecidas por esta iniciativa ascienden a un promedio de unos $50,000 por cada PopTienda. Ante las condiciones de la economía local y la falta de fuentes de acceso a capital para emprendedores, esta donación ha representado el nacimiento de negocios que posiblemente no se hubiesen podido concretar sin esta gran ayuda. En esta segunda ronda estamos buscando aún mayor diversidad y creatividad en los proyectos que deseamos impulsar.”, comentó David Carrasquillo, gerente de Planificación y Desarrollo Comunitario de Hispanic Federation.

Este concepto, originalmente lanzado en el 2018 por Hispanic Federation en nuestra isla, le ofrece a individuos, organizaciones de base comunitaria y organizaciones sin fines de lucro la oportunidad de recibir una donación de un contenedor con modificaciones a la medida para sus negocios o iniciativas. Además, el contenedor donado es equipado con un sistema de energía solar, cisterna de agua, conexiones para gas, decoración exterior y detalles adicionales que se ajustan a cada recipiente.

En la primera ronda, 20 ganadores diversos fueron seleccionados. “Las historias de éxito que salieron de esa primera ronda son no sólo increíbles, sino inspiradoras. Realmente ejemplos de cómo juntos podemos enfrentar y superar las adversidades. Estamos comprometidos con el futuro éxito de estos negocios. Sabemos que éstos representan una nueva generación de emprendedores que se han ajustado a nuevas realidades.” expresó Frankie Miranda, presidente de Hispanic Federation.

Los ganadores de la primera ronda también recibieron como parte de la donación todo un currículo de desarrollo de capacidades empresariales con expertos en áreas como finanzas, mercadeo, ventas, branding y acceso a capital.

Entre ellos, hay negocios alrededor de toda la isla: de comida, un proyecto agroturístico, un proyecto de cosecha de hidropónicos con adultos mayores, varios negocios relacionados a la industria del café, un recibidor para el Bosque Seco de Guánica y el reemplazo de estructuras perdidas por la Asociación de Pescadores en la Playa Crashboat en Aguadilla ante el paso del Huracán María en 2017.

Uno de los ganadores es Shaquille Sánchez, joven de 27 años quien abrió su negocio “Good Vibes Gourmet” en Río Grande quien comentó en declaraciones escritas: “La labor que realiza la Hispanic Federation con su programa de PopTiendas es en realidad uno acertado. Entienden el gran valor de los negocios pequeños y el poder de éstos. Su ayuda significa tanto para mí. Me han dado la oportunidad de cumplir mis sueños de abrir un restaurante y gracias a esto hemos creado varios empleos y le hemos dado la oportunidad a otros negocios a establecerse. Hemos impactado positivamente a la economía de Río Grande. Además, su capacitación empresarial me ayudó a estar más preparado en temas de negocios. Gracias a esto estaré emprendiendo nuevas ideas de negocios adicionales. Me siento sumamente agradecido de ser parte de este Programa. ¡Están cambiando vidas!”

Igualmente, Frances Arbona, dueña de “La Mallorqueña” en Mayagüez dijo: “En el pasado, pensé imitar a otros empresarios triunfantes. Durante este Programa caí en cuenta que eso no era lo que quería. Tengo una visión diferente, siempre en desarrollo y cambio que se basa no sólo en mercadeo, sino en la calidad de un producto artesanal, rico y delicioso: mis mallorcas. Mi camino de vida me llevó a conocer a Hispanic Federation a quienes le agradezco al haber visto y creído en mi potencial y en mi trabajo. El éxito está en todo lo que hemos podido superar. Seguiremos creciendo, con mucho esfuerzo, perseverancia y amor.”

El proyecto se ha implementado con un gran sentido de compromiso en invertir cada dólar en la economía local puertorriqueña. Cada aspecto del proyecto ha sido adaptado para el empresario local, incluyendo la capacitación empresarial – que fue ofrecida por Grupo Guayacán. Incluso, los mismos vagones fueron producto del trabajo de Empresas Massó.

“Trabajamos de la mano con Hispanic Federation para crear espacios resilientes que a su vez sean funcionales para los negocios de los ganadores y brinden valor añadido a las comunidades que sirven. Pudimos constatar la gran ilusión y anhelo de desarrollo y progreso de cada ganador al momento de hacer la entrega de su PopTienda.”, comentó Gildo Massó, Vicepresidente Ejecutivo de la empresa.

Este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración de Cola-Cola y Prudential Foundation, junto a Hispanic Federation.

Hispanic Federation exhorta a emprendedores, organizaciones comunitarias y organizaciones sin fines de lucro a presentar sus ideas de desarrollo económico y desarrollo comunitario.

Los interesados pueden encontrar el formulario de participación de esta convocatoria de carácter competitivo en el siguiente enlace: https://hispanicfederationpuertorico.org/poptiendas-application. Para dudas, preguntas o asuntos relacionados a la convocatoria, pueden escribir a [email protected] o llamar al (939) 319-5770.