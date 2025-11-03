Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
3 de noviembre de 2025
85°lluvia ligera
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Bolsa de valores 03:13 PM
S&P 500
6791.69
0.79%
·
Dow Jones
47207.12
1.01%
·
Nasdaq
23204.87
1.15%
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Kimberly-Clark compra al fabricante de Tylenol, Kenvue, en un acuerdo de $48,700 millones

Los accionistas poseerán aproximadamente el 54% de la empresa combinada, mientras que los de Kenvue poseerán alrededor del 46%

3 de noviembre de 2025 - 9:26 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tylenol Extra Strength: Alivio para el dolor y la fiebre. #Salud #Bienestar (Michael Conroy)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Kimberly-Clark comprará al fabricante de Tylenol, Kenvue, en un acuerdo en efectivo y acciones valorado en aproximadamente $48,700 millones, creando una enorme empresa de bienes de consumo para la salud.

RELACIONADAS

Los accionistas de Kimberly-Clark, cuyas marcas incluyen Huggies, Kleenex y Cottonelle, poseerán aproximadamente el 54% de la empresa combinada. Los accionistas de Kenvue poseerán alrededor del 46%.

Kenvue ha pasado un período relativamente breve como empresa independiente, tras ser escindida por Johnson & Johnson hace dos años. J&J anunció por primera vez a finales de 2021 que separaría su división de salud del consumidor de las divisiones de productos farmacéuticos y dispositivos médicos en un intento por hacer que cada una fuera más ágil.

Kenvue fue el centro de atención nacional el mes pasado cuando el Secretario de Salud, Robert F. Kennedy, Jr., reafirmó el vínculo no probado entre el analgésico Tylenol y el autismo, y sugirió que las personas que se oponían a la teoría estaban motivadas por el odio al presidente Donald Trump.

Durante una reunión con Donald Trump y el Gabinete, Kennedy reiteró la conexión, incluso señalando que no había pruebas médicas que corroboraran la afirmación.

En julio, Kenvue, que también fabrica marcas como Listerine y Band-Aid, anunció que el CEO Thibaut Mongon se marcharía mientras continuaba con su revisión estratégica. El miembro de la junta directiva Kirk Perry está sirviendo como CEO interino.

Se espera que la empresa combinada genere ingresos netos anuales en 2025 de aproximadamente $32,000 millones. Kimberly-Clark y Kenvue dijeron que identificaron alrededor de $1,900 millones en ahorros de costos que se esperan en los primeros tres años después del cierre de la transacción.

“Con un compromiso compartido de desarrollar ciencia y tecnología para brindar una atención extraordinaria, atenderemos a miles de millones de consumidores en cada etapa de la vida”, dijo el presidente y director ejecutivo de Kimberly-Clark, Mike Hsu, en un comunicado.

Hsu será presidente y director ejecutivo de la empresa combinada. Tres miembros de la junta directiva de Kenvue se unirán a la junta directiva de Kimberly-Clark al cierre. La empresa combinada mantendrá la sede de Kimberly-Clark en Irving, Texas, y seguirá teniendo una presencia significativa en las ubicaciones de Kenvue.

Se espera que el acuerdo se cierre en el segundo semestre del próximo año. Todavía necesita la aprobación de los accionistas de ambas empresas.

Los accionistas de Kenvue recibirán $3.50 por acción en efectivo y 0.14625 acciones de Kimberly-Clark por cada acción de Kenvue que posean al cierre. Eso equivale a $21.01 por acción, según el precio de cierre de las acciones de Kimberly-Clark el viernes.

Las acciones de Kimberly-Clark cayeron más del 15% antes de la apertura del mercado, mientras que las acciones de Kenvue subieron más del 20%.

Tags
Breaking Newsfarmacéuticas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 3 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: