Kimberly-Clark compra al fabricante de Tylenol, Kenvue, en un acuerdo de $48,700 millones

Kimberly-Clark comprará al fabricante de Tylenol, Kenvue, en un acuerdo en efectivo y acciones valorado en aproximadamente $48,700 millones, creando una enorme empresa de bienes de consumo para la salud.

Los accionistas de Kimberly-Clark, cuyas marcas incluyen Huggies, Kleenex y Cottonelle, poseerán aproximadamente el 54% de la empresa combinada. Los accionistas de Kenvue poseerán alrededor del 46%.

Kenvue ha pasado un período relativamente breve como empresa independiente, tras ser escindida por Johnson & Johnson hace dos años. J&J anunció por primera vez a finales de 2021 que separaría su división de salud del consumidor de las divisiones de productos farmacéuticos y dispositivos médicos en un intento por hacer que cada una fuera más ágil.

Kenvue fue el centro de atención nacional el mes pasado cuando el Secretario de Salud, Robert F. Kennedy, Jr., reafirmó el vínculo no probado entre el analgésico Tylenol y el autismo, y sugirió que las personas que se oponían a la teoría estaban motivadas por el odio al presidente Donald Trump.

Durante una reunión con Donald Trump y el Gabinete, Kennedy reiteró la conexión, incluso señalando que no había pruebas médicas que corroboraran la afirmación.

En julio, Kenvue, que también fabrica marcas como Listerine y Band-Aid, anunció que el CEO Thibaut Mongon se marcharía mientras continuaba con su revisión estratégica. El miembro de la junta directiva Kirk Perry está sirviendo como CEO interino.

Se espera que la empresa combinada genere ingresos netos anuales en 2025 de aproximadamente $32,000 millones. Kimberly-Clark y Kenvue dijeron que identificaron alrededor de $1,900 millones en ahorros de costos que se esperan en los primeros tres años después del cierre de la transacción.

“Con un compromiso compartido de desarrollar ciencia y tecnología para brindar una atención extraordinaria, atenderemos a miles de millones de consumidores en cada etapa de la vida”, dijo el presidente y director ejecutivo de Kimberly-Clark, Mike Hsu, en un comunicado.

Hsu será presidente y director ejecutivo de la empresa combinada. Tres miembros de la junta directiva de Kenvue se unirán a la junta directiva de Kimberly-Clark al cierre. La empresa combinada mantendrá la sede de Kimberly-Clark en Irving, Texas, y seguirá teniendo una presencia significativa en las ubicaciones de Kenvue.

Se espera que el acuerdo se cierre en el segundo semestre del próximo año. Todavía necesita la aprobación de los accionistas de ambas empresas.

Los accionistas de Kenvue recibirán $3.50 por acción en efectivo y 0.14625 acciones de Kimberly-Clark por cada acción de Kenvue que posean al cierre. Eso equivale a $21.01 por acción, según el precio de cierre de las acciones de Kimberly-Clark el viernes.