La Junta de Directores de la empresa familiar Goya decidió prohibirle a su presidente ejecutivo, Robert “Bob” Unanue, que emita comentarios a los medios, y solo podrá hacerlos si la junta lo autoriza previamente, según reseñaron medios noticiosos en Estados Unidos.

La censura obedece a los comentarios recientes que ha hecho Unanue en los que cuestionaba públicamente la legitimidad de los resultados de las elecciones el pasado noviembre en Estados Unidos, según una persona familiarizada con las acciones de la junta, que habló con CNN bajo condición de anonimato.

El New York Post reportó también que una fuente le indicó que esto es un “freno total” a los diálogos de Unanue con la prensa, no solo sobre política, sino también sobre la propia empresa. La mayoría de los accionistas de Goya están a favor de remover por completo a Unanue, pero la dinámica de la empresa familiar no lo ha permitido, según la fuente.

“Sus declaraciones son insultantes y peligrosas”, señaló la fuente, ya que han puesto en peligro a algunos miembros de la familia Unanue que supuestamente recibieron amenazas debido a los comentarios del presidente ejecutivo de la compañía de alimentos.

El Nuevo Día se comunicó con las oficinas de Goya en Puerto Rico para obtener una reacción y conocer el impacto de esta decisión en la empresa familiar. Sin embargo, Ivelisse Rivera, a cargo de Comunicaciones de la compañía, indicó que Carlos Unanue, presidente de la operación en Puerto Rico, no haría comentarios.

“Nosotros en Puerto Rico no vamos a dar información sobre lo que ya ha circulado en Estados Unidos. Lo que ha circulado es lo que es; ha habido una solicitud de la junta para que Bob deje de hacer expresiones a los medios, considerando la diversidad de opiniones dentro y fuera de la empresa, y en los mercados”, sostuvo Rivera.

La portavoz aclaró que Carlos es primo de Robert, pero no pertenece a la Junta de Directores del conglomerado familiar. El fundador de Goya fue Prudencio Unanue, quien tuvo cuatro hijos, y tres de ellos se incorporaron al negocio.

Estos fueron: Frank Unanue, que lideró la operación en Puerto Rico; Joseph Unanue que estaba en la de Estados Unidos; y Antonio Unanue en la de España. Robert Unanue es hijo de Antonio, mientras Carlos es uno de los hijos de Frank.

Sobre cómo se han impactado las ventas de Goya tras los comentarios recientes de su presidente ejecutivo, la ejecutiva de Comunicaciones en Puerto Rico no quiso dar detalles, pero afirmó que “están saludables”. “La venta no se ha afectado. Las familias están comiendo más en sus casas debido a la pandemia”, comentó, y añadió que la política corporativa de Goya es no divulgar la información financiera de sus empresas.

El día de la toma de posesión del presidente estadounidense Joe Biden, poco después de que el entonces presidente Donald Trump hiciera sus declaraciones de despedida, Robert Unanue apareció en el programa matutino de Fox Business y le dijo a la presentadora Maria Bartiromo que “se avecina una guerra” y que la elección del presidente Biden estaba “sin verificar”.

Pero los comentarios que más han causado controversia fue los que hizo en julio pasado cuando estaba en un evento en la Casa Blanca, y dijo “estamos realmente bendecidos (…) de tener un líder como el presidente Trump que es un constructor. Tenemos un constructor increíble y oramos. Oramos por nuestro liderazgo, nuestro presidente”.

Su presencia en ese momento en la Casa Blanca, según Unanue, era para anunciar la donación de millones de latas de productos Goya a los bancos de alimentos.