Liberty Business, la división de negocios de Liberty Puerto Rico, anunció nuevos servicios y ofertas para empresas conforme avanza la integración de operaciones móviles y fijas tras la compra de AT&T en octubre pasado.

Según Antonio Llona, vicepresidente de Liberty Business, la división ahora puede ofrecer nuevos servicios como facturación inbound local, un nuevo número de servicio al cliente para nuevas cuentas de negocios con representantes 100% locales que manejan las llamadas y un equipo integrado de ventas e instalaciones de negocios. La división también lanzó dos nuevas ofertas: una con servicios de móvil y fijo combinados, y una nueva promoción titulada “Push para tu negocio”.

“Como parte del proceso de integración, podemos proveerle a nuestros clientes de negocios ofertas y servicios que combinen nuestras redes fijas y móviles, brindando así más valor a sus negocios y haciéndolos más competitivos”, dijo Llona.

Llona explicó que la oferta combinada de Liberty Business duplica las velocidades de internet para los clientes de pequeños negocios de Liberty que tengan tanto sus servicios de internet fijos y móvil pospago con la compañía. Añadió que Liberty Business ha creado otras ofertas que son hechas a la medida para los negocios en el mercado local y desarrollado una campaña para promover servicios, soluciones y herramientas para ayudar a los negocios a desarrollarse y operar más eficientemente. Esto va de la mano con el deseo de la compañía de apoyar el desarrollo de compañías emergentes locales a través de organizaciones como Enactus, la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico, Grupo Guayacán y el Centro Unido de Detallistas, detalló.

Mientras, “Push para tu negocio” es una nueva oferta para los clientes de Liberty Business que provee múltiples soluciones para cubrir varias necesidades de negocios como tecnología, telecomunicación y publicidad, y así recibir un empuje o “push” extra. Para cubrir las necesidades de publicidad, estos clientes pueden escoger entre varias ofertas de producción, comprar espacios disponibles en

48 canales incluyendo el canal 85 de Liberty Media, cualificar para un descuento mínimo de 60% de la tarifa por ser clientes de Liberty Business, tener un comercial de 30 segundos, promover una oferta especial a los clientes de Liberty Media, tener un anuncio producido por Liberty Media de hasta tres minutos que pasará a través del canal 85, y promover sus productos y servicios entre los más de 2,200 empleados de Liberty Puerto Rico.

Llona añadió que Liberty Business ha establecido un plan de lealtad especial para sus clientes directos y al por mayor llamado Liberty Business Plus. Este plan les provee un equipo especializado de representantes que atienden sus cuentas exclusivamente, lo que les brinda más inteligencia y agilidad ya que no tienen que pasar por el proceso regular de servicio. Los miembros del plan Liberty Business Plus también pueden recibir asistencia para asuntos de negocios como facturación, pagos, arreglos de pago y servicio al cliente, entre otros. Los clientes tienen un número de teléfono exclusivo para llevar a cabo sus transacciones pero también pueden hacer pedidos a través de correo electrónico. Ellos también tienen una garantía de 30 días para su equipo y pueden actualizarlo en las tiendas de Liberty durante ese periodo.

Además, recientemente Liberty Business recibió el premio Partner Sales Award de la compañía de soluciones de ciberseguridad Fortinet por lograr el mayor volumen de ventas en la región de

Puerto Rico con el hardware de Fortinet. Este premio reconoce a los socios que llegan a la posición número uno en ventas en su región o país.

“Desde que establecimos nuestra alianza casi dos años atrás, Liberty Business ha resaltado nuestro servicio de seguridad manejada en el mercado de Puerto Rico, brindado más valor a los clientes de B2B de la compañía y más visibilidad a nuestros servicios en esta región”, dijo Hans Fermín, director regional para América Central y el Caribe de Fortinet.