Los establecimientos comerciales comenzarán a reanudar operaciones esta tarde

Reanudan operaciones algunos los centros comerciales

En The Outlet at Route 66 en Canóvanas, el mall está sin electricidad desde las 3:00 a.m., indicó Justin Tirri, presidente del centro comercial. “Aún no hay luz en el área, pero de llegar pronto estaremos haciendo ‘soft opening’ a la 1:00 p.m.”.

The Mall of San Juan, Shops at Caguas, The Outlets at Montehiedra y San Patricio Plaza en Guaynabo reabrirán a partir del mediodía.