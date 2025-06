Michaels completa la adquisición de las marcas favoritas de los fanáticos de Joann

The Michaels Companies anunció el jueves que había completado su compra de la propiedad intelectual de Joann y las marcas privadas , en una adquisición que llega cuando la cadena de arte y manualidades con sede en Texas trabaja para expandir sus propias ofertas de telas, costura e hilos.

No se revelaron los términos financieros de la adquisición. The Associated Press se comunicó con Michaels para obtener más información el viernes.