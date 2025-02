Oportunidades para estudiantes en LUMA Energy

Según informaron en comunicado de prensa, la empresa privatizadora del sistema de energía eléctrica estará mañana martes, 25 de febrero, en la Universidad Politécnica en Hato Rey entre las 9 a.m. y las 3 p.m. El miércoles, 26 de febrero, estarán en el vestíbulo de Ingeniería en la Universidad Ana G. Méndez en Gurabo entre 8 a.m. y 12 p.m. y el viernes, 28 de febrero, en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez entre 7 a.m. y 3 p.m.