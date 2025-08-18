Swatch se disculpa por anuncio con gesto considerado racista
El fabricante de relojes retiró de inmediato todos los materiales relacionados a nivel mundial tras la controversia
18 de agosto de 2025 - 10:44 AM
Ginebra — El fabricante de relojes suizo Swatch se disculpó el lunes por una campaña publicitaria que molestó a consumidores en China y otros lugares, y dijo que había “retirado de inmediato todos los materiales relacionados a nivel mundial”.
En una imagen para la colección Swatch Essentials, se muestra a un modelo masculino asiático tirando de los bordes de sus párpados hacia arriba y hacia atrás con los dedos, un gesto considerado despectivo y racista, informó la emisora pública suiza SRF.
Swatch escribió en Instagram que “nos disculpamos sinceramente por cualquier angustia o malentendido que esto pueda haber causado”. Dijo que “trataría este asunto con la máxima importancia”.
SRF informó que la disculpa también se publicó en la red social china Weibo en chino e inglés.
