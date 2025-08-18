Swatch se disculpa por anuncio con gesto considerado racista

Ginebra — El fabricante de relojes suizo Swatch se disculpó el lunes por una campaña publicitaria que molestó a consumidores en China y otros lugares, y dijo que había “retirado de inmediato todos los materiales relacionados a nivel mundial”.

En una imagen para la colección Swatch Essentials, se muestra a un modelo masculino asiático tirando de los bordes de sus párpados hacia arriba y hacia atrás con los dedos, un gesto considerado despectivo y racista, informó la emisora pública suiza SRF.

Swatch escribió en Instagram que “nos disculpamos sinceramente por cualquier angustia o malentendido que esto pueda haber causado”. Dijo que “trataría este asunto con la máxima importancia”.