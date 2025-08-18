Opinión
18 de agosto de 2025
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Swatch se disculpa por anuncio con gesto considerado racista

El fabricante de relojes retiró de inmediato todos los materiales relacionados a nivel mundial tras la controversia

18 de agosto de 2025 - 10:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Logo de Swatch en París. #Swatch #Paris #Relojes (Francois Mori)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Ginebra — El fabricante de relojes suizo Swatch se disculpó el lunes por una campaña publicitaria que molestó a consumidores en China y otros lugares, y dijo que había “retirado de inmediato todos los materiales relacionados a nivel mundial”.

En una imagen para la colección Swatch Essentials, se muestra a un modelo masculino asiático tirando de los bordes de sus párpados hacia arriba y hacia atrás con los dedos, un gesto considerado despectivo y racista, informó la emisora pública suiza SRF.

Swatch escribió en Instagram que “nos disculpamos sinceramente por cualquier angustia o malentendido que esto pueda haber causado”. Dijo que “trataría este asunto con la máxima importancia”.

SRF informó que la disculpa también se publicó en la red social china Weibo en chino e inglés.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo.
