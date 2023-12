Apenas quedan dos o tres días para la Nochebuena y el día de Navidad, y tal vez -por el trajín diario- aún quedan algunas compras por hacer para las fiestas familiares o no ha terminado la lista de regalos que le pedirá a Santa Clós.

Si ese es su caso, sepa que los centros comerciales han expandido sus respectivos horarios esta temporada navideña para facilitar el proceso de compras a los consumidores.

Este año, los comercios abrirán en el día de Nochebuena y en la víspera del nuevo año, pero tome en cuenta que el lunes, 25 de diciembre, todos los malls estarán cerrados. Tampoco abrirán el siguiente lunes, que será Año Nuevo ni el sábado, 6 de enero cuando se celebra el Día de Reyes.

A continuación, el horario de operaciones algunos de los principales centros comerciales durante este periodo navideño.

PUBLICIDAD

Plaza Las Américas en Hato Rey y Plaza del Caribe en Ponce: El horario extendido es de 9:00 a.m. a 10:00 p.m. Los domingos 24 y 31 de diciembre operarán, de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

The Mall of San Juan: Tendrá horario extendido de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. hasta el sábado, 23 de diciembre, mientras el domingo, 24 abrirá de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Mayagüez Mall: Está abierto de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. Los domingos 24 y 31 de diciembre abrirá de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., aunque ambos domingos, las tiendas podrían comenzar a cerrar más temprano (soft closing), así como el viernes, 5 de enero.

San Patricio Plaza en Guaynabo: En estos días abre de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a sábado. El viernes, 22 y sábado, 23 de diciembre abrirá hasta las 10:00 p.m. El domingo, 24 de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (soft closing). Desde el martes, 26 al sábado, 30 de diciembre estará abierto de 9:00 a.m. a 8:00 p.m., así como del 2 al 4 de enero. Mientras, el domingo, 31 de diciembre y el viernes, 5 de enero abrirá de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. (soft closing).

The Outlets at Montehiedra y Shops@Caguas (antes Las Catalinas Mall): Abren de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. hasta el sábado, 23 de diciembre. En Nochebuena, cerrarán a las 7:00 p.m. Del martes, 26 al sábado, 30 de diciembre abrirán de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. y en Noche Vieja, operarán de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. Mientras, del 2 al 4 de enero estarán de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. y la víspera de Reyes cerrarán a las 7:00 p.m.

PUBLICIDAD

Plaza Carolina: Está abierto de 9:00 a.m. a 10:00 p.m. Y el domingo, 24 de diciembre abrirá de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Plaza del Sol y Plaza Río Hondo en Bayamón, Plaza del Norte en Hatillo, Plaza Escorial, Plaza Fajardo, Plaza Cayey y Plaza Isabela: Están abiertos de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. de lunes a sábado. Mientras, los domingos 24 y 31 de diciembre algunas tiendas abrirán desde las 9:00 a.m. y todas cerrarán a las 7:00 p.m.

Céntrico: El mall de Guayama abrirá de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. y los domingos de 11:30 a.m. a 6:00 p.m.

Puerto Rico Premium Outlets: El mall de tiendas de fábrica en Barceloneta mantiene su horario regular, de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. de lunes a sábado. No obstante, el domingo, 24 de diciembre estará de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. y el día 31 de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Centro Gran Caribe: Este centro comercial en Vega Baja también operarará en su horario regular, de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. Sin embargo, los domingos 24 y 31 de diciembre abrirá de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Cantón Mall: Este complejo de tiendas en Bayamón tendrá horario extendido el viernes, 22 y sábado, 23 de diciembre desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Y el viernes, 5 de enero abrirá de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Pérez Hermanos Plaza: Está en Cayey y en estos días abre de 7:00 a.m. a 11:00 p.m. Del 24 de diciembre en adelante hasta que termine la temporada navideña abrirá de 7:00 a.m. a 9:30 p.m.