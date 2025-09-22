The Enterprise Center at PathStone ofrece alivio económico a pequeños empresarios

La inversión realizada por pequeños y medianos comerciantes para echar hacia adelante sus respectivas empresas, en ocasiones, los deja sin capital para adquirir materiales o acondicionar sus establecimientos.

Esa es una de las experiencias vividas por Edward Vázquez, propietario de Levante Systems, LLC, en Juana Díaz, quien luego de costear el seguro para su negocio, se quedó sin flujo de efectivo para comprar conectores, cables y algunas herramientas que requería para brindar el servicio.

Sin embargo, halló solución al problema a través del programa Préstamo Accesible STEP UP, de la organización sin fines de lucro The Enterprise Center at PathStone, que ofrece a las pymes acceso rápido a préstamos que fluctúan entre $500 a $2,500 con el interés fijo del 11.5% y hasta 36 meses para pagar.

De acuerdo con Rosa Uriarte, directora adjunta de Desarrollo Económico, el programa -que se nutre de fondos federales- busca “ayudar a los comerciantes a superar imprevistos, mejorar su flujo de efectivo y mantener su crecimiento, mediante un proceso de solicitud ágil y requisitos simplificados”.

Uriarte estableció que, el Programa STEP UP, no solo ofrece financiamiento accesible, sino que “es una oportunidad para que los dueños de negocios construyan crédito y fortalezcan su estabilidad financiera”.

Es el caso de Levante Systems LLC, una de las empresas que se han beneficiado de STEP UP, ofrece soluciones tecnológicas, tales como reparación de computadoras, así como cámaras de seguridad y controles de acceso”.

Según el comerciante, mediante este préstamo “pude comprar los primeros materiales y de esa manera estar preparado para poder atender los clientes al momento”.

“En ese momento, (yo) había gastado un dinero ya en seguro y, en establecer el negocio. (Entonces) no tenía para comprar los primeros conectores, cables, algunas herramientas y eso me dio ese flujo de dinero para cuando los clientes comenzaron a llamarme pues yo poder responderle pronto”, reveló.

Mientras que, Uriarte, aseguró que, “gracias a este apoyo, Edward pudo obtener un flujo de capital en menos de una semana, lo que le permitió adquirir materiales y herramientas necesarias para atender a sus clientes”.

“El trato fue estupendo. No tienen un no para ti y, siempre buscan la manera de ayudarte. Y por supuesto que se los recomendaría, es gratuito. Están súper preparados. No vienen a improvisar contigo y, de verdad que es una herramienta que llegó en el momento indicado”, reconoció el empresario.

“Mi negocio no estuviera en el nivel que está luego de tres meses. Si yo lo llegué a hacer fue por el coaching de Armando Collado (oficial de Desarrollo de Negocios) y de The Enterprise Center at PathStone”, agregó.

Extienden período de disponibilidad

Cabe destacar que, la organización anunció la extensión del periodo de disponibilidad para el Préstamo Accesible STEP UP, hasta finales de septiembre del presente año.

“El personal de The Enterprise Center at PathStone asiste en el proceso de forma personalizada y gratuita a los comerciantes que interesan solicitar el préstamo para que puedan cualificar de forma rápida”, manifestó Uriarte.