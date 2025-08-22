Tribunal deja sin efecto vista de embargo contra One Alliance

El Tribunal de Primera Instancia (TPI) dejó sin efecto la vista de embargo presentada por Centro Gran Caribe Mall, en Vega Alta, contra One Alliance Insurance Corporation (OAIC), que estaba pautada para este pasado miércoles, 20 de agosto.

La jueza Cristina E. Suau González determinó no celebrar la vista de aseguramiento de sentencia debido a que la aseguradora apeló la sentencia en su contra que dictó el TPI.

En este caso, el tribunal le ordenó en mayo pasado a OAIC el pago de $6.63 millones al centro comercial por los daños que el huracán María le ocasionó a la propiedad asegurada por dicha compañía de seguros.

“Una vez presentada la Apelación perdemos jurisdicción para atender cualquier otro asunto… Se retomará el proceso si, el TA (Tribunal de Apelaciones) motu propio o a petición de parte nos ordena continuar o nos confiere jurisdicción para continuar”, expresó la jueza Suau González en su determinación.

En una comunicación escrita, OAIC sostuvo que este caso de Centro Gran Caribe Mall forma parte de “una serie de reclamaciones, que buscan tergiversar los hechos con el fin de obtener beneficios económicos no justificados bajo las condiciones pactadas en las pólizas”.

“Desde el primer día hemos cumplido con nuestras obligaciones contractuales. Hemos pagado más de $67 millones en reclamaciones legítimas relacionadas al huracán María, lo que representa el 99.7% del total de reclamaciones presentadas”, expresó Ricardo Benítez, principal oficial de Operaciones (COO por sus siglas en inglés).

“Sin embargo, no podemos permitir que reclamos sin mérito comprometan la estabilidad del sistema asegurador ni perjudiquen a nuestros asegurados responsables”, agregó Benítez.