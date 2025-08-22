Opinión
22 de agosto de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tribunal deja sin efecto vista de embargo contra One Alliance

La jueza esperará a que el Tribunal de Apelaciones le autorice a continuar con el caso relacionado con reclamación de Centro Gran Caribe Mall

22 de agosto de 2025 - 12:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los directivos de One Alliance afirman que la aseguradora está sólida en términos financieros y operacionales. (Suministrada)
Marian Díaz
Por Marian Díaz
Periodista de Negociosmarian.diaz@gfrmedia.com

El Tribunal de Primera Instancia (TPI) dejó sin efecto la vista de embargo presentada por Centro Gran Caribe Mall, en Vega Alta, contra One Alliance Insurance Corporation (OAIC), que estaba pautada para este pasado miércoles, 20 de agosto.

La jueza Cristina E. Suau González determinó no celebrar la vista de aseguramiento de sentencia debido a que la aseguradora apeló la sentencia en su contra que dictó el TPI.

En este caso, el tribunal le ordenó en mayo pasado a OAIC el pago de $6.63 millones al centro comercial por los daños que el huracán María le ocasionó a la propiedad asegurada por dicha compañía de seguros.

“Una vez presentada la Apelación perdemos jurisdicción para atender cualquier otro asunto… Se retomará el proceso si, el TA (Tribunal de Apelaciones) motu propio o a petición de parte nos ordena continuar o nos confiere jurisdicción para continuar”, expresó la jueza Suau González en su determinación.

En una comunicación escrita, OAIC sostuvo que este caso de Centro Gran Caribe Mall forma parte de “una serie de reclamaciones, que buscan tergiversar los hechos con el fin de obtener beneficios económicos no justificados bajo las condiciones pactadas en las pólizas”.

“Desde el primer día hemos cumplido con nuestras obligaciones contractuales. Hemos pagado más de $67 millones en reclamaciones legítimas relacionadas al huracán María, lo que representa el 99.7% del total de reclamaciones presentadas”, expresó Ricardo Benítez, principal oficial de Operaciones (COO por sus siglas en inglés).

“Sin embargo, no podemos permitir que reclamos sin mérito comprometan la estabilidad del sistema asegurador ni perjudiquen a nuestros asegurados responsables”, agregó Benítez.

La aseguradora reiteró que se mantiene operativa, financieramente sólida y lista para continuar brindando servicios tanto a sus asegurados como a sus aliados estratégicos.

Huracán MaríasegurosCentros comercialesTribunal de Primera InstanciaTribunal de Apelaciones
ACERCA DEL AUTOR
Marian Díaz
Marian DíazArrow Icon
Marian Díaz es una periodista con más de 25 años de experiencia cubriendo la industria del comercio, las pymes y las empresas familiares en Puerto Rico. Escribe, además, sobre la industria...
