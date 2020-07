El sector comercial teme que el gobierno detenga el proceso de reapertura o peor aún, que dé marcha atrás a las órdenes ejecutivas, y haga más restrictivas las operaciones en los negocios, de continuar en la escalada los contagios del COVID-19.

Por ello, hicieron un llamado a las empresas a no bajar la guardia y a que continúen implantando los protocolos de seguridad e higiene para el bien del personal y de los consumidores.

“Nos preocupa que se revierta la orden, sería algo totalmente fuera de liga. Si tuviéramos que regresar a alguna fase anterior, tendría un impacto nefasto en los empleos y en los comercios que luchan por tener un respiro, y aún así hay un 20% que no va a reabrir”, manifestó Ramón Leal, vicepresidente senior de Operaciones de International Restaurant Services, Inc. (IRSI) y expresidente de la Asociación de Restaurantes (Asore).

Marisol Vega, ejecutivo de Arcos Dorados -operador de McDonald’s en la isla- y presidenta de Asore, dijo que al momento, no tienen notificación de que el gobierno vaya a revertir la Orden Ejecutiva vigente, pero se mantienen atentos a cualquier cambio.

“La industria de restaurantes ha ido evolucionando de manera segura para los clientes que nos visitan y para los empleados. Hemos demostrado que el sector ha sido responsable en todo este proceso, entendemos que lo estamos haciendo bien”, aseveró la presidenta.

De hecho, Asore lleva a cabo sondeos periódicos entre la matrícula desde el pasado 15 de marzo para conocer las necesidades de cada socio y cómo están. Ayer empezaron el más reciente, y según el director ejecutivo, Gadiel Lebrón, de los 30,000 a 35,000 empleados que han regresado a laborar a la industria, solo ocho han dado positivo al COVID-19.

Los entrevistados abogaron para que no haya un cierre nuevamente, sino que el gobierno actúe contra aquel negocio o ciudadano que no siga los protocolos de seguridad. “Nuestro llamado es que no deben cerrar ni regresar en fases. Si hay un comercio que incumple, que se tome acción. Aquí no pueden pagar justos por pecadores”, agregó Leal.

Preocupados con el aumento de personas contagiadas y hospitalizadas, la Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños (ACCP) hizo también un llamado a los 46 centros que componen dicha entidad, a que continúen siendo bien estrictos poniendo en práctica los protocolos de prevención de contagio.

“En días recientes el Departamento de Salud ha reportado un aumento significativo en el número de contagios. La industria de centros comerciales tiene ante sí la gran responsabilidad de hacer que todas las medidas se cumplan a cabalidad, ya que recibimos diariamente miles de visitantes y queremos que todo el proceso siga como hasta ahora, sin ningún incidente a más de un mes de nuestra reapertura. Estamos comprometidos en ser espacios a los cuales nos puedan visitar con la confianza de que velamos por la salud de todos”, enfatizó Adolfo “Tito” González, Presidente de la ACCP y de Empresas Caparra, compañía matriz de San Patricio Plaza.

Entre las medidas y protocolos de prevención que han adoptado los centros comerciales González mencionó el uso obligatorio de mascarillas en todo momento; caminar por el lado derecho de los pasillos para evitar el contacto frente a frente; el distanciamiento social en tiendas, áreas comunes y en negocios de comida; y el uso de desinfectante de manos, entre otros. Cada establecimiento también cuenta con sus protocolos individuales.

“Aunque aún no podemos decir que tenemos un tráfico normal, sí hemos podido ver que a medida que pasan las semanas, las visitas van en aumento, por lo que queda evidenciado que los centros comerciales son vitales dentro de las comunidades a las que sirven. Es por esta misma razón que debemos continuar nuestra misión de hacer frente a esta emergencia de manera constante, estricta y responsable, siempre contando con la cooperación de nuestros visitantes”, expresó González.