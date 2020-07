El recién inaugurado Aloft San Juan anunció hoy su reapertura, como antesala a la inauguración del Distrito T-Mobile en el Distrito de Convenciones en San Juan.

La reapertura, que viene acompañada de estrictos protocolos de seguridad y una atractiva oferta para residentes, también dará paso al esperado repunte de la industria turística de Puerto Rico.

“Al surgir la pandemia, acabábamos de inaugurar Aloft San Juan y estábamos a semanas de concluir la construcción e inaugurar Distrito T-Mobile. Es por eso que esta reapertura tiene tanto significado, pues con ella se vuelve a encaminar la apertura del Distrito T-Mobile, que se convertirá en símbolo del resurgir de la industria turística y entretenimiento en la Isla”, señaló Federico Stubbe, hijo, principal oficial ejecutivo de PRISA Group, desarrollador del proyecto.

El ejecutivo explicó que al diseño moderno del Aloft, el cual está enfocado en satisfacer la nueva generación de viajeros, se han añadido los más estrictos controles salubristas y de seguridad establecidos por la cadena Marriott y seguido los protocolos gubernamentales. Además, para conmemorar su reapertura, Aloft está presentando una oferta enfocada en el mercado local, para que los residentes de la isla puedan ser los primeros en disfrutar de este innovador concepto hotelero.

La oferta para residentes de Puerto Rico, ya disponible en www.VoyTuristeando.com, consiste en un 25% descuento de la tarifa regular, “late checkout” y 20% de descuento en alimentos y bebidas. De igual manera, hay otras ofertas disponibles a través de www.aloftsanjuan.com.

“En Aloft San Juan entendemos que la gente piensa muy diferente sobre los viajes ahora. Nosotros también. Es por ello que hemos elevado nuestros estándares y rigurosos protocolos para crear normas y comportamientos de hospitalidad para atender los desafíos únicos actuales. Estos incluyen estaciones de desinfección en todas las áreas públicas del hotel, el rediseño de áreas comunes para cumplir con el distanciamiento social y un riguroso proceso de limpieza de las habitaciones y todas las áreas del hotel”, añadió Christian Nieves, gerente general de Aloft San Juan.

Aloft, una marca que se conoce por su integración con la tecnología, tendrá disponible para sus huéspedes la opción de registrase en el hotel a través de la aplicación Marriott Bonvoy y usar su teléfono móvil para acceso a las habitaciones a través de “Llave Móvil” en este app.

Stubbe resaltó que con la reapertura de Aloft, ya los seis hoteles del portfolio hotelero de PRISA -Dorado Beach, a Ritz Carlton Reserve; Hyatt House, Hyatt Place (San Juan, Bayamón y Manatí), y Aloft- están abiertos. Apuntó además, que el Distrito T-Mobile está culminando su fase de construcción y próximamente se ofrecerán detalles de su apertura. Añadió que los atractivos ancla, como Coca Cola Music Hall, Barullo Taberna Española, Lupe Reyes, Arena Medalla, Pudge’s Pizza, Dulcinea, los cines VIP de Caribbean Cinemas entre otros ofrecimientos innovadores que serán anunciados próximamente, estarán listos para recibir visitantes.