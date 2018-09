Nueva York - Amazon ordenó 20,000 guaguas para su nuevo programa de entregas donde contratistas en todo Estados Unidos pueden lanzar su propio negocio para repartir paquetes para la tienda en Internet.

La empresa informó hoy que "decenas de miles" de personas solicitaron entrar al programa que anunció en junio y tuvo que aumentar el pedido de guaguas, en lugar de las 4,500 originales. Los vehículos, que tienen rotulada una sonrisa azul, pueden ser usados por los contratistas para entregar paquetes.

El programa de mensajería es parte del plan de Amazon para tener más control sobre cómo se entrega su mercancía. Con él, Amazon.com Inc. podrá depender menos de servicios como UPS, FedEx y el Servicio Postal de Estados Unidos.

Amazon.com Inc. dijo que los autos se construirán en una planta de Mercedes-Benz en Carolina del Sur.