La cadena de restaurantes International House of Pancakes, comúnmente conocida como IHOP, recientemente anunció en su cuenta oficial de Twitter que cambiará el nombre de la empresa a IHOb, añadiendo que revelará el significado de la letra “b” en sus nuevas siglas el próximo lunes, 11 de junio.

El anuncio, realizado el pasado lunes, ha desatado toda clase de conjeturas por parte de los seguidores de la cuenta de IHOP en Twitter, con una de las teorías más populares indicando que la “b” significará desayuno (“breakfast”). Mientras, otras conjeturas apuntan que la letra puede significar “biscuits” o incluso tocineta (“bacon”).

En fin, se trata de una estrategia novel de mercadeo que la empresa ha adoptado en la red social, y la cual ha provocado un alto nivel de interacción entre sus seguidores, con el anuncio inicial resultando en 10,000 “likes” y 8,500 comentarios hasta la fecha. Incluso, ante preguntas de usuarios sobre si la empresa realmente oficializará el cambio de nombre, la misma ha respondido de forma jocosa, con chistes que involucran a la letra “b” de alguna manera u otra.

La campaña además sirve como preámbulo al 60mo aniversario de la empresa, cuyo primer restaurante abrió a las afueras de la cuidad de Los Angeles en el verano de 1958.

También, trascendió que una cuenta de Twitter llamada IHOb que existe desde julio de 2016 ha sido reservada y verificada, dando indicio de que el cambio de nombre ha estado en los planes de la empresa por algún tiempo.

For 60 pancakin’ years, we’ve been IHOP. Now, we’re flippin’ our name to IHOb. Find out what it could b on 6.11.18. #IHOb pic.twitter.com/evSxKV3QmT