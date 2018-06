Un total de 47 votos que se emitieron electrónicamente fueron rechazados por el comité de Votaciones de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), por lo que los socios tendrán que asistir personalmente hoy o mañana al hotel La Concha a ejercer su derecho al voto, si quieren que los mismos sean contados.

Así lo determinó el comité de Votaciones tras atender el 14 de junio dos querellas con planteamientos similares por parte de los camaristas José Ledesma, candidato a presidente electo y Luis A. Gierbolini, candidato a director.

Aunque la resolución 2018-002 no ofrece detalles de cómo se produjeron las querellas, en términos generales, dice que “Ledesma entiende que algunos votos han sido emitidos usando un poder, al proveer el nombre de usuario y contraseña del votante registrado a otra persona para que vote a su nombre. Alega que realizó varias llamadas a algunas de las personas listadas y niegan haber emitido el voto”. Ledesma solicitó que se anularan 51 votos electrónicos.

Mientras, Gierbolini llamó a varios socios para solicitarles su voto. Aseguró que algunos le dijeron que no habían votado, aunque esas personas aparecían en la lista de socios que ya habían emitido el voto. Incluyó una lista de 28 personas, todas incluidas en la lista de Ledesma. No está claro porque Gierbolini llamó a esos socios para solicitarles el voto si aparecían en la lista de los que ya habían votado.

El comité de Votaciones dice en su determinación que la sección 5 del artículo IV del estatuto dispone en cuanto al derecho al voto que “en toda elección o referendum, cada socio tendrá derecho a emitir un solo voto y este no podrá ser ejercido por apoderado”.

No obstante, socios entrevistados aseguraron que la CCPR envío una carta en la que informaba que no se hacía responsable de los votos que delegaran en apoderados, lo que ellos interpretaron como que se permitía la delegación del voto.

El comité pidió que se llamara a VICOM para asegurarse que no se había violado el protocolo de seguridad y solicitó un informe de dicha compañía que verificara si algunos votantes tenían la misma dirección de IP. La compañía VICOM fue contratada para manejar el proceso de votación electronica y Centrix es la compañía proveedora de la base de datos.

Además, se llamó a a algunas personas de la lista que sometieron los querellantes. Dos de ellos indicaron que sí habían votado, mientras 15 dijeron que no y algunos comentaron que el correo electrónico en record en la CCPR no es de ellos. Unos 27 socios votaron utilizando la misma computadora, según VICOM.

Con otros dos socios de la lista de 51 que Ledesma pidió se anulara, no se logró comunicación, pero el comité de Votaciones entiende que no hubo irregularidad en sus votos, por lo que no los anulará, así como tampoco el de los otros dos socios que dijeron haber votado.

Por tanto, el comité resolvió que “se les notificará a las personas mencionadas en la lista que pueden asistir a votar personalmente a la Convención de la CCPR los días 21 y 22 de junio. Esta notificación se enviará al correo electrónico en record en la CCPR”, lee la determinación.

Este diario supo que los 47 votos anulados eran a favor del candidato a presidente electo Ricardo Rivera Badía.

El comité de Votación lo conforman Carlos de Ángel, quien lo preside, así como Jerry de Córdova, Alberto Estrella y Rafael del Valle.

Se desconoce si otros candidatos pedirán que se revisen todos los votos emitidos electrónicamente. Al momento, rondan unos 200 aproximadamente.