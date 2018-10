La compañía International Restaurant Services Inc. (IRSI) estará remodelando las facilidades del restaurante On The Border en Plaza Guaynabo, el último en la isla, para convertir el local en un Chili’s, informó la empresa hoy.

Dicha remodelación representa una inversión de sobre $1 millón, añadió la compañía a través de un comunicado. La apertura está pautada para el primer trimestre de 2019, añadió la empresa a El Nuevo Día.

Los empleados que han laborado en el restaurante que ubicó en Plaza Guaynabo, recibirán adiestramiento en otros restaurantes Chili’s durante el proceso de remodelación.

“Estamos colocando un Chili’s donde la gente lo está solicitando. Este cambio generará aproximadamente 50 nuevos empleos a los ya existentes, mientras el proceso de remodelación servirá simultáneamente como adiestramiento a nuestros empleados”, dijo el presidente de IRSI, Artur Jotic.

El ejecutivo indicó que IRSI culminará el 2018 con un total de 31 restaurantes en la isla: 22 Chili's, 6 Romano’s Macaroni Grill y tres restaurantes P.F. Chang’s.