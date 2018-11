El Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación (FCTI) informó que invertirá $225,000 a través del fondo de seguimiento Parallel18 Ventures en cuatro startups de Puerto Rico y América Latina.

El fondo lleva el nombre de la aceleradora Parallel18 (P18) porque se otorga a compañías que hayan egresado con éxito de este programa del FCTI.

En esta cuarta ronda de inversión, que se efectúa a cambio de acciones o notas convertibles como pareo al capital privado que levanten las compañías, las seleccionadas fueron: StageBoom y BrainHi, de Puerto Rico, Workep de Colombia y Wisboo de Argentina. Todas son parte de la generación 4, que completó su participación en marzo de 2018.

El fondo de seguimiento Parallel18 Ventures está diseñado para promover que más startups de alto potencial se queden en Puerto Rico después de pasar por la aceleradora. Por ello, como condición para recibir los fondos, se requiere que cada startup mantenga sus operaciones en Puerto Rico y contrate aquí un mínimo de tres empleados a tiempo completo en un plazo de dos años.

“Estamos orgullosos de continuar apoyando el crecimiento de estas empresas. Su progreso y habilidad para levantar capital externo de inversionistas locales e internacionales es un indicador de madurez en el ecosistema de startups de Puerto Rico. Como organización enfocada en crear las condiciones óptimas para promover el emprendimiento innovador en la Isla, estamos comprometidos con mantener el momentum para que se replique a través de nuestros diferentes programas e iniciativas", señaló Lucy Crespo, principal ejecutiva del FCTI.

Por su parte, Lucas Arzola, director de operaciones de P18, puso en contexto que “en el último año hemos visto fondos locales liderar rondas de inversión que superan $1 millón en compañías apoyadas por parallel18 Ventures, lo cual sienta un precedente positivo y representa un voto de confianza para los fundadores y equipos trabajando para crear empresas innovadoras en Puerto Rico con enfoque en mercados globales".

¿Qué hacen las empresas seleccionadas?

• StageBoom creó la primera plataforma digital donde cualquier persona puede buscar, contratar y pagar música en vivo, todo en un solo lugar. El servicio está disponible en Puerto Rico, y la empresa busca expandir a otros mercados en las Américas.

• BrainHi desarrolló una recepcionista automatizada para oficinas de doctores y dentistas que responde llamadas perdidas y "chatea" con potenciales pacientes, mientras incrementa la eficiencia de la oficina. La empresa es la primera startup de Puerto Rico en ser aceptada a YCombinator, la aceleradora más reconocida del mundo.

• Workep es una herramienta para gestión de proyectos en G Suite, que centraliza y automatiza el trabajo en equipo, mediante el uso de inteligencia artificial. La empresa levantó $500,000 un mes después de completar el programa de P18 y cuenta con más de 70,000 usuarios en 120 países. Entre sus clientes se encuentran empresas globales como Vodafone, Norauto, Sheraton Hotels y otras. Workep está en el proceso de levantar una ronda semilla de $1.2 millones para continuar su crecimiento en Estados Unidos y Europa, además de agregar una versión de su plataforma para Office 365.

• Wisboo proporciona una plataforma para que centros de capacitación y empresas puedan iniciar o expandir un negocio de capacitación en la nube, es decir, de academias virtuales. Los usuarios cuentan con todo lo necesario para crear, distribuir y monetizar sus propios cursos online. Luego de su paso por P18, Wisboo se convirtió en la única empresa latinoamericana en ser aceptada en el programa Startupbootcamp Scale en Silicon Valley, en donde están levantando su primera ronda semilla de $1 millón.

Hasta la fecha, Parallel18 Ventures ha invertido $900,000 en 12 egresados de P18. El portafolio de empresas incluye a: Burea, Cinemad, Be Better Hotels, Brands Of, Timokids, Abartys Health y Quiena.