David's Bridal Inc. irá al juzgado, no a la capilla. Eso podría convertir a algunas clientas en novias fugitivas.



La cadena de ropa de novias especializada más grande no planea cerrar tiendas ni interrumpir las operaciones. Pero para la novia promedio o la futura dama de honor, la bancarrota suele ser mal interpretada, sinónimo del colapso de un negocio y sus planes de boda.

En Puerto Rico, había una tienda en Carolina, pero se mantiene cerrada desde el huracán María, según su portal oficial.

No obstante, David presentó una solicitud de protección judicial hoy con el objetivo de emerger a mediados de enero para que la bancarrota no interfiera con la temporada alta de bodas. También está tomando más de las medidas habituales para calmar a los clientes, algunos de ellos con miles de dólares en juego por su gran día.

Las anteriores presentaciones minoristas como Bon-Ton Stores Inc. y Toys R Us Inc. terminaron en liquidación. Y las futuras novias pueden recordar el colapso de la segunda cadena de novias más grande, Alfred Angelo, el año pasado, que se cerró precipitadamente después de declararse en bancarrota, dijo Raya Sokolyanska, analista senior de Moody´s Investors Service.

"Todavía está bastante fresco en la mente de la gente", dijo, por lo que los mensajes a los clientes son cruciales.

"Estamos y seguiremos abiertos para los negocios, y esperamos verlos pronto", dijo el director ejecutivo Scott Key en un video en el sitio web del minorista. Todos los clientes que tienen un pedido actual con David's Bridal han recibido un correo electrónico confirmando el estado de su pedido, la información de seguimiento y la fecha de entrega prevista, dijo un representante de la compañía, y cualquier persona que llame a David's recibirá un mensaje de Key confirmando que no ha habido Cambios en sus arreglos o capacidad para seguir comprando.

Depósitos nupciales

Hasta el 31 de octubre, David tenía alrededor de $32 millones en depósitos para 82,000 pedidos especiales y les debía a los clientes casi $ 4 millones en mercancía o efectivo a través de tarjetas de regalo, un programa de recompensas en efectivo en línea y crédito de la tienda, según documentos judiciales.

"Existe el riesgo de que busquen cancelar sus pedidos, solicitar la devolución de sus depósitos de compra o comprar productos y servicios de otro minorista de novias", si las novias no se aseguran rápidamente que los depósitos y otros programas de los clientes serán respetados, el dijo la compañía.

Tanto David como Alfred Angelo lucharon por adaptarse a los cambios en la moda y los hábitos de gasto, un desafío que se vio agravado en el caso de David por la compra de deuda que la ha agobiado durante años en medio de la disminución de las ganancias.