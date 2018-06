Los "cráteres" en las carreteras son el dolor de cabeza diario de muchos puertorriqueños y de los repartidores de pizza, razón por la cual Domino's a nivel local evalúa una iniciativa que realizan con éxito en Estados Unidos.

La motivación de la empresa es sencilla: que la pizza llegue a su destino tal como salió del horno. Sin embargo, las terribles condiciones en las vías públicas no les permite lograr su objetivo, por lo que crearon el programa "Paving for Pizza" que ya funciona en cuatro ciudades estadounidenses: Athens, Georgia; Bartonville, Texas; Burbank, California y Milford, Delaware.

Pero ¿y Puerto Rico?

"Estamos esperando por información del programa, de lo que están haciendo en Estados Unidos, para ver cuál es el proceso y modelo que están implementando para hacer la gestión con el gobierno municipal y local", explicó Carmen Cedre, portavoz de Domino's en Puerto Rico.

"Tenemos mucho interés porque particularmente para Puerto Rico es una idea fabulosa y las carreteras están bien difíciles después del huracán María", agregó en entrevista telefónica con endi.com.

The Associated Press reportó hoy el caso de Mildford, Delaware, donde un intenso invierno dejó a la ciudad con más hoyos de lo acostumbrado. Mark Whitfield, director de obras públicas, contó que recibió $5,000 de la pizzería, dinero con el que repararon 40 huecos.

