El cantante, músico y productor Draco Rosa asegura sentirse “con más vitalidad” luego de ir superando los diversos tratamientos que ha tomado tras ser diagnosticado con cáncer hace siete años y contrarrestar sus efectos alternándolos con el cannabis medicinal.

Rosa y la compañía farmacéutica Nextgen Pharma anunciaron hoy, jueves, el lanzamiento de una nueva marca denominada Draco Rosa Holistic, que fue desarrollada bajo una fórmula exclusiva de THC, CBD y terpenos que estará disponible bajo el nombre “Monte Sagrado”, al igual que su más reciente producción discográfica.

“Por un lado me siento muy normal, por otro lado, me ha costado dormir. Me ha dado ansiedad fuerte, he tenido que bregar con cositas que uno va aprendiendo a manejar. Lo que me ha dado el cannabis es esa serenidad por las noches, que es cuando más difícil se me hace y ayuda a mi cuerpo a tranquilizarse. Me ha ido bien. Obviamente, no quita la realidad de que necesito medicamentos, que cada vez estamos disminuyendo y eso es una buena noticia”, expresó el cantante, quien en agosto pasado anunció a través de las redes sociales que está libre de cáncer.

El artista creó junto a la farmacéutica una formulación de productos utilizando una cepa de cannabis llamada Indica, que se caracteriza por tener altas concentraciones de CBD (cannabidiol), así como una carga ideal de terpenos y otros componentes que permiten controlar el dolor y proporcionar un descanso profundo a pacientes de cáncer y aquellos con ciertas condiciones debilitantes.

El artista, que en un principio evitó el tratamiento de la quimioterapia y combatió dos de sus tres tumores con tratamiento de vitamina C, mencionó que el uso del cannabis medicinal es una decisión personal. Basado en su testimonio, Draco insta a que los pacientes tengan un corazón abierto, a que busquen información y se orienten, lejos de estigmas y tabúes.

“Como siempre he dicho, yo soy dueño de mi cuerpo y las decisiones yo las tomo. (El cannabis) ya es legal en muchos estados. Es un tema muerto, aburrido, atrasado completamente y al borde de lo ridículo. Abre un libro, vete al internet y entérate, para eso están todas estas herramientas. No me hagas caso a mí, yo simplemente te digo que me ayudó y lo apoyo 100%, así como tengo a familiares que lo han usado y tienen testimonios hace años. Ojalá que las personas, ese paciente tenga el corazón abierto para investigar por sí mismo y no tanto decir ‘¿oye qué piensas tú?’ Así es muy fácil, preguntarle a la persona equivocada y te quita la oportunidad de estar mejor. Es una decisión muy personal”, recalcó.

Las presentaciones de su primera línea de productos Monte Sagrado, que se podrán adquirir en los diferentes dispensarios de cannabis medicinal, ofrecen una variedad que incluyen: flor, tinturas, aceites para vaporizar y cápsulas.