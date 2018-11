La marca Dulce Caña presentó una deliciosa alternativa para comenzar las mañanas con su nueva campaña “Desayuna con Lo Nuestro”.

La nueva línea de productos Dulce Caña incluye harina para pancakes, waffles así como una variedad de syrups para satisfacer los gustos de todos en la familia.

“Estamos muy satisfechos de ofrecer estos nuevos productos para disfrutar de un desayuno nutritivo, delicioso y con la calidad suprema que tiene nuestra marca Dulce Caña. Trabajamos esta nueva línea tomando en cuenta el gusto de nuestros consumidores y al igual que nuestros endulzantes, estos productos también llevan el sello Hecho en Puerto Rico para garantizar el compromiso con la calidad que tenemos con el país”, destacó Luis Silva, presidente de la empresa Able Sales en un comunicado.

Los syrups Dulce Caña, Original, y Buttermilk son “Non GMO” y no contienen fructosa de maíz (“High Fructose Corn Syrup”). La nueva línea de syrups también ofrece una alternativa “Sugar Free” o libre de azúcar para los consumidores con condiciones de diabetes o que prefieren no ingerir azúcar.

La mezcla de pancakes y waffles es una fuente de hierro y de calcio, no contiene preservativos ni colorante artificial y viene en un conveniente empaque plástico de una libra con sistema de sellado para preservar la frescura del producto. Este producto es una colaboración con Molinos de Puerto Rico, todo el trabajo gráfico, impresión y empaque se realiza en Puerto Rico bajo los más altos estándares de calidad y seguridad.

Bajo el lema “Desayuna con lo Nuestro”, Dulce Caña invita a los consumidores a apoyar los productos locales a la hora del desayuno. Como complemento a estos nuevos integrantes de la marca, se integra la gama completa de endulzantes Dulce Caña, los cuales gozan de las certificaciones “USDA Organic” y “Non GMO” desde el azúcar refinada hasta la azúcar de palma de coco.

De igual manera, los endulzantes sin calorías NoCal, manufacturados localmente, también forman parte de esta campaña. “Desayuna con Lo Nuestro” tendrá apoyo en radio y prensa, redes sociales y medios digitales.

El “jingle” de la campaña fue compuesto e interpretado por el artista puertorriqueño Danny Fornaris. La campaña contará con esfuerzos promocionales en diversas cadenas y supermercados, así como en eventos especiales que serán anunciados a través de sus portales digitales.

Recientemente, Able Sales anunció que los esfuerzos de exportación de los endulzantes Dulce Caña y NoCal han sido muy exitosos en los mercados de la costa este de los Estados Unidos, incluyendo los estados de Florida, Nueva York, y New Jersey, entre otros.

“Actualmente con Dulce Caña seguimos expandiendo nuestra presencia en estos mercados puntuales para llegar más cerca de los consumidor Boricuas e hispanos con la dulzura que nos caracteriza. Con la integración de nuevos productos y la expansión hacia nuevos mercados de exportación, hemos logrado levantar y fortalecer las operaciones tras el paso de los huracanes y estamos contribuyendo a la revitalización de nuestra economía en la Isla”, añadió Silva.

Esta nueva línea de desayuno expande la familia de Dulce Caña hacia otras categorías adicionales a la de endulzantes, que ha liderado en el mercado local de forma sostenida. La empresa continúa desarrollando otros productos que también contarán con el aval y sello de Hecho en Puerto Rico y esperan hacer nuevos anuncios próximamente.

“Endulzar la vida de los puertorriqueños ha sido nuestro privilegio durante casi medio siglo, y seguimos enfocados en esta misión, ahora con una familia más grande de productos. Como empresa, reafirmamos nuestro compromiso de continuar ampliando la cartera de productos Dulce Caña, para seguir ofreciendo a nuestros consumidores una gama de productos variados que se ajusten a su estilo de vida y aporten al bienestar y calidad de vida de nuestro país” concluyó diciendo Silva.

Por 46 años, Able Sales Company ha sido el distribuidor principal de endulzantes y azúcar al sector comercial e industrial de Puerto Rico y el Caribe. Como empresa familiar, Able Sales ya cuenta con su tercera generación integrada al negocio. Su marca Dulce Caña tiene una amplia gama de productos para satisfacer al mercado de consumo y comercial, liderando en ventas y distribución en dicho renglón, incluyendo: azúcar blanca, negra, natural, turbinado, azúcar de palma de coco, Orgánica y Dulce Caña NoCal.