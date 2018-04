El multimillonario Isaac Larian ofreció salvar Toys "R" Us de la liquidación con una oferta de casi $900 millones para sus tiendas en los Estados Unidos y Canadá que depende en parte de un crowdfunding.

Larian está ofreciendo $675 millones para las tiendas de Estados Unidos y $215 millones para las tiendas en Canadá, dijo el viernes en un comunicado. Los fondos provendrán del propio Larian, otros inversores y financiamiento bancario. Un representante de Toys "R" Us no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El aspirante a rescatista es el director ejecutivo de MGA Entertainment Inc., que vende juguetes, incluidos Little Tikes, Bratz y L.O.L. Larian previamente comenzó una campaña GoFundMe para ayudar a mantener Toys "R" Us abierto, con la página mostrando promesas de alrededor de $200 millones.

Larian se une a una lista de postores que observan partes de Toys "R" Us en el último minuto. La compañía obtuvo múltiples ofertas por más de $1,000 millones para su negocio asiático, dijo el miércoles un abogado de Toys "R" Us en la corte de bancarrota. Estos vienen en medio de los esfuerzos para detener las operaciones de los Estados Unidos, luego que los intentos de reestructurar el negocio con sede en Wayne, Nueva Jersey y mantenerlo en funcionamiento colapsaron.

La compañía se declaró en bancarrota en septiembre, con la esperanza de deshacerse de las deudas y cambiar el negocio, pero después de las pésimas ventas durante la temporada de vacaciones, optó por liquidar en su lugar.

"La liquidación de Toys 'R' Us va a tener un efecto a largo plazo en el negocio de los juguetes", dijo Larian, cuya compañía privada tiene su sede en Van Nuys, California. "La industria realmente sufrirá".

El caso es Toys "R" Us, 17-34665, Tribunal de Quiebras de EE. UU., Distrito Este de Virginia, Richmond.

En Puerto Rico quedan tres tiendas abiertas: Plaza Las Américas, Mayagüez (en la carretera número dos) y en Puerto Rico Premium Outlets en Barceloneta.