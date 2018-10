Seatle - El multimillonario Paul Allen, cofundador de Microsoft y dueño de los Seahawks de Seattle, reveló que el cáncer por el que recibió tratamiento en 2009 ha regresado.

Mediante Twitter, Allen informó hoy que se enteró recientemente de que presentaba un linfoma, distinto al relacionado con la enfermedad de Hodgkin. Aseguró que está dispuesto a luchar agresivamente contra el padecimiento.

"Una noticia personal: recientemente, supe que el linfoma no Hodgkin que luché en 2009 ha regresado. Empecé el tratamiento y mis médicos son optimistas de que veré un buen resultado. Aprecio el apoyo que he recibido y lo tengo mente mientras lucho contra este desafío", tuiteó.

Some personal news: Recently, I learned the non-Hodgkin’s lymphoma I battled in 2009 has returned. I’ve begun treatment & my doctors are optimistic that I will see a good result. Appreciate the support I’ve received & count on it as I fight this challenge. https://t.co/ZolxS8lni5