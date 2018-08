Es, sin duda, uno de los más refinados y elegantes hoteles de la isla, está sentando nuevas pautas en la industria y, cada día sube un peldaño en la escala de tendencias de ofrecer a los visitantes más que una experiencia extraordinaria.

Por estas y otras razones, la revista Time reconoció al Wyndham Gran Rio Mar Puerto Rico & Beach Resort como uno de los 100 destinos favoritos a nivel mundial.

Para esto, la revista solicitó nominaciones a editores, correspondales y docenas de expertos de la industria turística internacional en una variedad de categorías que incluía museos, parques, bares, restaurantes, parques temáticos, crucero y hoteles. Tras completar el proceso, la publicación evaluó cada uno de los lugares, tomando en cuenta la calidad, la originalidad, la innovación, la sostenibilidad y el poder de influencia.

El resultado de esta serie es tan diverso como el mundo al que refleja cada uno de estos espacios, con distinciones a lugares que abarcan seis continentes y 48 países.

Según Nils Stolzlechner, gerente general de la hospedería, "este es un reconocimiento emocionante, tanto para Puerto Rico como para nuestro ‘resort’, estar incluido en la lista de los mejores lugares del mundo de la revista TIME de 2018. Ahora, más que nunca, es un recordatorio a los viajeros para que regresen a Puerto Rico y experimenten la belleza de nuestra isla. Estamos deseando darle la bienvenida a los huéspedes aquí en el resort en los meses y años venideros”.

El Wyndham Gran Rio Mar Puerto Rico & Beach Resort está asentado sobre 500 acres a lo largo de una milla de Playa Dorada y adyacente a la Reserva Forestal del Yunque y el Río Mameyes. Además, cuenta con un salón de conferencias frente al mar de 48 mil pies cuadrados, un casino de 7 mil pies cuadrados, dos campos de golf de 18 hoyos de clase mundial, un ‘spa’ y área para ejercitarse de 7 mil pies cuadrados y múltiples espacios de relajación y entretenimiento, un centro internacional de tenis, un centro de deportes acuáticas y tres piscinas con vista al mar.

World's Greatest Places es la última incorporación a la robusta alineación de franquicias editoriales de TIME, que también incluye TIME 100 Most Influential People, Best Inventions, Person of the Year, Next Generation Leaders, entre otros.