La compañía de servicios de procesamiento de transacciones Evertec, informó hoy que este próximo domingo interrumpirán servicios durante dos periodos en la madrugada.

“Como parte del compromiso de Evertec de seguir proporcionando el más alto nivel de servicio a nuestros clientes y asegurar la continuidad de nuestras operaciones, este próximo domingo, 21 de octubre, llevaremos a cabo un mantenimiento rutinario de nuestros sistemas. Lamentamos cualquier inconveniente que este mantenimiento en nuestros sistemas pueda ocasionarle al público”, indicó Evertec mediante declaraciones escritas.

Los clientes de puntos de venta (POS), cajeros automáticos (ATM), y la Red ATH no podrán realizar transacciones entre las 2:00 a.m. a 2:15 a.m. y entre 4:30 a.m. a 4:45 a.m.

Por su parte, el Banco Popular de Puerto Rico informó en sus redes sociales que los servicios de Mi Banco Online y Mi Banco Móvil tampoco estarán disponibles durante esas horas.