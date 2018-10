Paul Allen, quien cofundó Microsoft y pasó a ser uno de los inversionistas y filántropos más acaudalados del mundo, falleció debido a complicaciones de un linfoma, o cáncer linfático, informó hoy su hermana a través de un comunicado. Tenía 65 años.

Allen nació en Seattle, Washington, en 1953. Mientras estudiaba en una escuela privada, Allen entabló una amistad con Bill Gates que fue guiada por su mutuo interés en las computadoras y la programación. En 1975, ambos amigos fundaron su primera empresa, el cual Allen apodó originalmente como “Micro-Soft”. En ese entonces, Allen tenía 22 años y Gates, 19.

Uno de los primeros productos de la novel empresa fue un sistema operativo denominado Disk Operating System, o DOS. Microsoft logró un contrato para incluir el programa en una línea de computadoras de IBM, y este hito marcó el comienzo de la eventual dominancia de la empresa en el segmento de las computadoras personales.

Siete años después, Allen comenzó a padecer de problemas de salud, mientras que su amistad con Gates se fue deteriorando. Esto causó que Allen abandonara las operaciones diarias de la compañía en 1982. No obstante, Allen mantuvo sus acciones en la empresa, lo cual aseguró gran parte de su riqueza en años posteriores, la cual al tiempo de su muerte se estimó en más de $20,000 millones.

Luego de su rol en Microsoft, Allen llevó a cabo diversas inversiones en empresas tecnológicas, aeroespaciales y de bienes raíces, entre otros. Fue fundador de varios institutos dedicados a la investigación científica enfocada en el estudio del cerebro y la inteligencia artificial.

A través de su firma Vulcan, Inc., Allen, además, realizó donativos totalizando más de $2,000 millones para causas como la educación, servicios de salud, la conservación del ambiente y las artes.

