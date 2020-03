La Compañía de Comercio y Exportación (CCE) canceló su primera misión comercial de 2019, que iría a la isla británica de Tortola desde el 16 al 18 del presente mes, confirmó María Batista, a cargo del programa de exportaciones de la agencia.

Batista aclaró que la cancelación no obedece a los temores de contagio que hay con el coronavirus, sino a complicaciones de última hora con la logística del evento. “La misión de Tortola no se va a dar, no por lo del coronavirus, sino porque la contraparte allá nos avisó que no nos podían recibir, después que nos habían confirmado que sí lo harían”.

Señaló que el Ministerio de Comercio en Tortola los puso en contacto con una entidad empresarial privada que era la que estaba ayudando a la CCE a coordinar las citas de negocio en la isla. “Ya había cinco o seis empresas locales que habían expresado interés en participar de la misión comercial. Estoy evaluando reprogramarla, o hacerla de manera individual, que cada empresa vaya por su cuenta y le ayudamos a cada una”, dijo Batista, quien indicó que aún no han tomado una decisión final sobre cómo lo harán.

La CCE tiene otra misión comercial a Portugal, un mercado nuevo para las empresas puertorriqueñas. “La misión de Portugal está en pie. Van de seis a ocho empresarios, y ya se cerró la inscripción”, dijo la funcionaria, al explicar que la coordinación es con el Departamento de Comercio federal y los trámites de planificación se hacen con mucha antelación.

Cuestionada sobre si se han impartido directrices particulares para protegerse del coronavirus en este viaje, Batista dijo que por ahora no se contemplan medidas de precaución adicionales a las que se toman en cualquier otro viaje al exterior.