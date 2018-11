Junto a miembros de las destilerías puertorriqueñas y a otros representantes de la industria de rones en la isla, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel A. Laboy y la directora ejecutiva de Rones de Puerto Rico, Alexandra Salgado Colón, presentaron el lanzamiento de la campaña promocional de la marca Rones de Puerto Rico “The Rum Standard” en la Casita Rones de Puerto Rico en el Viejo San Juan.

“Confiamos en que, con esta campaña, la producción, venta y exportación de los rones puertorriqueños continúe aumentando. Con este esfuerzo promocional, va a aumentar la cantidad de personas en el mundo que conozcan y quieran a los Rones de Puerto Rico”, sostuvo Laboy.

Explicó el funcionario que esta campaña la presentarán en diversos eventos, en y fuera de Puerto Rico y a través de las redes del Gobierno de Puerto Rico que promocionan internacionalmente la Isla. “El compromiso de nuestra administración y del gobernador Ricardo Rosselló Nevares es continuar respaldando esta industria porque es un producto local de gran calidad que se ha ganado el reconocimiento internacional”, expresó el titular del DDEC.

La campaña consta de siete vídeos, de cinco minutos cada uno, que resumen la historia y el proceso de elaboración de los rones de cada destilería; así como de un vídeo de un minuto que resume lo que es la marca Rones de Puerto Rico.

Los ocho vídeos resaltan que los rones de Puerto Rico son los mejores del mundo, no sólo por su sabor, sino porque su elaboración está en las mejores manos que siguen procesos de la más alta calidad, regulados por ley. Destacan también los años de experiencia en la elaboración de los mismos y a los “creadores de un espíritu superior”. Y concluyen que los Rones de Puerto Rico son el ejemplo a seguir – “When it comes to rums, this is the rum standard”.

Por su parte, la directora ejecutiva de Rones de Puerto Rico manifestó “para mí es un honor compartir el producto final de un trabajo en equipo, realizado con orgullo y con la satisfacción de que va a aportar a la promoción internacional de la industria puertorriqueña de rones y, por ende, al desarrollo económico de la isla”.

Esta industria genera más de $300 millones anuales a la economía local y cuenta con una fuerza trabajadora que ronda los 700 empleos directos en las destilerías de ron, según Laboy.

“Estamos convencidos de que la industria de rones puertorriqueña puede aumentar su aportación al desarrollo de nuestro país. La vamos a continuar respaldando porque es un producto local de gran calidad que se ha ganado el reconocimiento internacional. Tiene enormes posibilidades de crecimiento. Y vamos a continuar trabajando para que así sea. Esta campaña promocional es parte de ese esfuerzo. Y lo mejor es que los protagonistas de esta son las manos trabajadoras que por décadas han llevado a esta industria al sitial que hoy ocupa”, enfatizó el secretario del DDEC.