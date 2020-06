Liberty Puerto Rico anunció hoy que abrirá la mayoría de sus tiendas y quioscos alrededor de la Isla, con otra ronda de reaperturas pautada para el lunes, 8 de junio, en armonía con la nueva orden ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico.

La compañía también dijo que está aplicando las medidas de precaución más estrictas para asegurar la seguridad de los empleados y los clientes.

Las tiendas de Liberty en el Aguadilla Mall, Plaza Centro Mall en Caguas, Centro Gran Caribe en Vega Alta, y Plaza del Sol en Bayamón ya están abiertas de lunes a sábado de 9 a.m. a 5 p.m., mientras que las tiendas en Hatillo, Hato Rey, Luquillo, San Vicente Mall en Guayama y Hormigueros están recibiendo a los clientes adentro nuevamente de lunes a sábado de 8 a.m. a 5 p.m. Previamente, estas últimas cinco tiendas servían a los clientes a través de estaciones servicarro en sus instalaciones.

Los quioscos de la compañía en el Aguadilla Mall, Céntrico en Guayama, Centro del Sur Mall en Ponce, Mayagüez Mall, Plaza del Sol y Plaza Río Hondo en Bayamón, San Patricio Plaza en Guaynabo, Plaza Carolina, The Outlets at Montehiedra en San Juan y The Outlet at Route 66 en Canóvanas también abren de lunes a sábado de 9 a.m. a 5 p.m.

A partir del lunes, 8 de junio, la tienda de Liberty en el Ponce Mall, los dos quioscos de la compañía localizados en Plaza Las Américas en San Juan, y el quiosco en Plaza Caribe reabrirán en el horario antes mencionado.

“Estamos contentos de recibir a nuestros clientes de vuelta a nuestras tiendas y quioscos para atender sus necesidades con sus cuentas”, dijo Naji Khoury, presidente y principal oficial ejecutivo de Liberty Puerto Rico. “Estamos yendo por encima de todas las precauciones requeridas por el gobierno para asegurar una experiencia segura y placentera para todos en nuestras facilidades. Quiero darle las gracias a todos nuestros empleados por su ánimo y su disposición de servir durante el cierre, particularmente aquellos que trabajaron en las estaciones servi-carro y nuevamente le dan la bienvenida a nuestros clientes a nuestros predios”.

A su llegada, los clientes deben registrarse en una lista en la entrada. Ellos recibirán un mensaje de texto o de WhatsApp indicándoles cuando llegue su turno. Un anfitrión les tomará la temperatura antes de que puedan entrar.

Todas las tiendas y quioscos tendrán desinfectante de manos disponible y los representantes de servicio al cliente tienen cubiertas de plexiglás en sus estaciones. Los clientes también tienen que utilizar mascarillas dentro de los predios y mantener una distancia de por lo menos seis pies entre ellos y otros clientes. Por su propia seguridad, la compañía pide que solo una persona por cuenta venga a la tienda para realizar las transacciones.

Liberty también anunció que desde hoy hasta el 2 de julio, sus suscriptores de televisión tendrán acceso a Semillitas y Viendo Movies sin importar los paquetes a los que estén suscritos.

“Aunque la Isla está reabriendo poco a poco, el toque de queda aún está en efecto y la gente está buscando opciones de entretenimiento que puedan disfrutar en sus hogares”, dijo Waldo Hooker, vicepresidente de experiencia al cliente de Liberty Puerto Rico. “Mientras que Semillitas provee una programación maravillosa para las familias con niños pequeños, Viendo Movies trae un oasis de entretenimiento para los adultos, especialmente aquellos que disfrutan de las películas en su lengua materna”.

Semillitas (118 SD) ofrece programación educativa en español para niños pequeños y de edad preescolar 24 horas al día. Entre sus programas más conocidos se encuentran “Elías”, “Angelina Ballerina”, “Monster Math Squad”, “Animal Mechanicals”, “The Adventures of Paddington Bear” y “Monkey See Monkey Do”, entre otros.