La cadena de emparedados El Churry abrió hoy jueves su localización número 13 en la estación de gasolina Total Montellanos en Cayey, siendo esta la primera que establece en Puerto Rico fuera del área metropolitana.

“Esta es la primera de varias localizaciones que vamos a abrir este año fuera del área metropolitana para llevar nuestro sabor”, indicó Francisco Rivera, co-fundador de El Churry.

El horario de esta nueva localización en Cayey será de lunes a miércoles de 11:00 a.m. a 11:00 p.m., de jueves a sábado de 11:00 a.m. a 3:00 a.m. y domingos de 12:00 p. m. a 1:00 a.m. Aunque El Churry comenzó satisfaciendo la necesidad de las personas que “jangueaban” a altas horas de la noche y de la madrugada, ahora cuenta con un horario más amplio para que todos puedan disfrutar de su ofrecimiento en cualquier momento del día.

El Churry en Cayey es una franquicia operada por Ricardo L. Rivera Badía, socio administrador de Franchise Investments LLC, empresa dedicada a la inversión y operación de franquicias locales. La misma creará 10 nuevos empleos y requirió una inversión de $75,000.

“Esta es nuestra segunda localización de El Churry, ya que el año pasado abrimos en la avenida Piñero y la experiencia ha sido extraordinaria. Tanto el apoyo de la empresa como el respaldo de los clientes ha sido muy bueno y eso lo entusiasma mucho a uno a seguir invirtiendo”, expresó Rivera Badía, quien abrirá este año El Churry en Plaza Las Américas.

El orgullo de El Churry es la calidad de sus productos, ya que a diario la empresa hornea su tradicional pan ‘sobao’ y procesa sus carnes (pollo y churrasco) en sus instalaciones en el barrio Caimito en San Juan. “Por eso nuestro lema ha sido siempre ‘Simplemente calidad y trabajamos a diario para que dicha calidad nunca esté en juego’”, sostuvo Mariano Nogueras, co-fundador de El Churry.