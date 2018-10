Nordstrom reabrirá su tienda en The Mall of San Juan el viernes, 9 de noviembre a las 10:00 a.m. y recibirá a los clientes con café, donas, muestras de productos de belleza y un DJ que hará sonar los últimos éxitos.

La tienda, de dos niveles y 138,000 pies cuadrados, estuvo cerrada desde finales de septiembre de 2017 debido a los graves daños ocasionados por el huracánMaría.

Todo el inventario es nuevo y cuenta con tres departamentos de calzados, áreas de cosméticos y accesorios, y una oferta de marcas populares para mujeres, hombres y niños. Los clientes encontrarán los últimos estilos de Tory Burch, Alice + Olivia, Ted Baker London, Vince Camuto, J. Crew, Madewell, Kate Spade New York, Marc Jacobs, Rebecca Minkoff, MCM, Steve Madden, Sam Edelman, Hugo Boss, Psycho Bunny y mucho más, al igual que marcas de belleza como MAC, Chanel, Giorgio Armani, Tom Ford, Yves Saint Laurent, La Mer, Drybar, Jo Malone y Diptyque.

La tienda también ofrecerá varios servicios que facilitarán las compras de los consumidores, como por ejemplo el poder comprar en línea y recoger la mercancía en la tienda (Buy Online & Pick Up in Store), o desde su automóvil (Curbside Pickup). Además, contará con los servicios de asesoramiento de estilo, alteraciones y sastrería, carga de teléfonos celulares, envíos y devoluciones sin cargo adicional, cajas de regalo gratuitas.

De igual modo, con la reapertura regresan los tres conceptos de restaurantes: Ebar, que ofrece café artesanal, batidos caseros, pastelitos y opciones de comidas listas para llevar; Habitant, un bar dentro de la tienda que sirve vino y cócteles artesanales, así como también aperitivos recién preparados; y Bazille, un restaurante de servicio completo que presenta una interpretación americana y caribeña contemporánea de la cocina de estilo bistro.