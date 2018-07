Nueva York - La farmacéutica Pfizer anunció hoy que prevé reorganizarse a principios del año fiscal 2019 en tres áreas de negocio: una de fármacos innovadores, otra de salud para los consumidores y otra de medicamentos consolidados.

"Esta estructura posiciona mejor a cada negocio para alcanzar su potencial de desarrollo", explicó en un comunicado el presidente y consejero delegado de Pfizer, Ian Read, de cara al periodo posterior a 2020, cuando la firma espera que se incrementen sus ingresos.

Read estima que a partir de esa fecha se reducirá el impacto de sus pérdidas por protección de patentes, coincidiendo con el fin de la exclusividad que tiene sobre el analgésico Lyrica en Estados Unidos, lo que ocurrirá en torno a diciembre de este año.

La empresa, con sede en Nueva York, está actualmente dividida en dos negocios, el de fármacos innovadores -que engloba el de salud para los consumidores- y el de salud esencial.

Según el comunicado, las nuevas secciones de fármacos innovadores y de salud para los consumidores -que incluye los medicamentos sin receta médica- representarán aproximadamente el 75% de los ingresos del grupo.

Pfizer ha estado analizando las distintas opciones estratégicas para su filial de salud para consumidores, que vende marcas como el analgésico Advil, las vitaminas Centrum o el bálsamo labial ChapStick, y espera tomar una decisión al respecto este año, recoge Efe-DowJones.

El anuncio de la farmacéutica llega un día después de su decisión de congelar la subida de precios de unos 40 medicamentos al menos hasta principios de 2019, entre advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Trump criticó el lunes en Twitter a Pfizer y otras farmacéuticas por subir los precios de los fármacos "sin ningún motivo" y sostuvo que se están "aprovechando de los pobres" mientras ofrecen precios rebajados a otros países.

Just talked with Pfizer CEO and @SecAzar on our drug pricing blueprint. Pfizer is rolling back price hikes, so American patients don’t pay more. We applaud Pfizer for this decision and hope other companies do the same. Great news for the American people!