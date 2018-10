Subway Restaurants espera que los estadounidenses obsesionados con la conveniencia coman más sandwiches si se los entregan.



La cadena se ha asociado con UberEats, GrubHub Inc., DoorDash Inc. y Postmates Inc. para comenzar la entrega de casi 9,000 de sus aproximadamente 26,000 restaurantes en los EE. UU. Más tiendas ofrecerán el servicio en "los próximos meses", dijo la compañía en un comunicado el viernes. No se ha informado si el servicio estaría en Puerto Rico.

Subway está luchando ante competencia en restaurantes y los descuentos. La compañía con sede en Milford, Connecticut, ha estado tratando de dinamizar las ventas con una mejor tecnología, como los quioscos de autoservicio. Sin embargo, aún carece de un líder, después de que Suzanne Greco se retiró como directora ejecutiva en junio. Trevor Haynes ha estado liderando la compañía de forma interina.

Los restaurantes recurren cada vez más a las empresas de distribución de terceros para llevar alimentos a los clientes. McDonald's Corp. está trabajando con UberEats, mientras que el dueño de Taco Bell, Yum! Brands Inc. a principios de este año acordó comprar una participación de $200 millones en Grubhub. Denny's Corp. recientemente recurrió al servicio de entrega de restaurantes de Amazon.com, Inc.