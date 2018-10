SuperMax continúa su expansión en el área metropolitana y en unas semanas ocupará el espacio que deja Supermercados Amigo en el centro comercial Plaza Caparra en la avenida Roosevelt, confirmó a El Nuevo Día el presidente de la cadena, José Revuelta.

Este local es uno de los cuatro establecimientos que Amigo anunció el mes pasado que cerraría a mediados del presente mes. Los otros tres fueron Corozal, Cupey y Hatillo.

“Plaza Caparra es una excelente tienda. La manejamos antes”, dijo Revuelta, refiriéndose a cuando presidió la cadena Amigo. Él manejó en el año 2002 la venta de la cadena local a Walmart, y como resultado de esa transacción nació SuperMax con las tiendas que, debido a la concentración de mercado, no podían pasar a manos del comprador.

Este SuperMax será el establecimiento número 17. “Esa tienda está a tono con la estrategia de SuperMax de entrar en áreas metropolitanas donde no estábamos”, sostuvo el presidente. El supermercado será más amplio que el que tenía Amigo, pues adquirieron 10,000 pies adicionales. De esos, añadirán 5,000 al supermercado, por lo que tendrá un total de 35,000 pies cuadrados.

En los restantes 5,000 establecerán su concepto de vinos y cervezas The House, que será el segundo en la cadena. El primero está en los altos del SuperMax de Condado, y ya anunciaron otros dos, los cuales estarán en Caguas y en Plaza Guaynabo.

El SuperMax de Plaza Caparra no solo será más amplio, sino que operará 24 horas, siendo el octavo de la cadena con ese horario.

Revuelta estima que empleará a 125 personas. “Vamos a hacer una convocatoria, pero el grupo gerencial será de SuperMax. Puede que hagamos transferencias de gerentes de otras tiendas para que trabajen allá y reclutemos nuevos”. Aún desconoce la fecha de apertura, pues antes tienen que remodelar el local y adquirir equipos nuevos.

“Yo quisiera abrir par de días antes de Thanksgiving, pero estamos contra el reloj”, indicó.

Explicó que SuperMax tiene servicios que Amigo no tenía como el deli y la carnicería. Esta última contará con un mostrador de carnes y otro de mariscos, con carniceros experimentados donde el cliente podrá solicitar determinados cortes.

Por otro lado, The House operará de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. La empresa intentará inaugurar la tienda a tiempo para la temporada navideña, pero Revuelta indicó que no sabe si lo logren, pues dependerá de cuán rápido puedan abrir el supermercado.

El negocio tendrá mesitas, de modo que el cliente pueda degustar su bebida favorita en el local y ofrecerá tapas y bandejas de jamones para acompañar. No cobran por el descorche, venderán cervezas artesanales y contarán también con un salón, denominado The Academy, en elque darán catas y cursos de vinos, explicó Revuelta.

Sobre el mercado, el empresario indicó que aspiran atraer a los clientes que residen y trabajan en la zona, incluyendo aquellos que ahora hacen su compra en los supermercados de la competencia.

En cuanto al supermercado Amigo de Hatillo, este ya cerró sus puertas y fuentes de Negocios indican que el Amigo de Corozal fue adquirido por Pueblo. Al cierre de esta edición, la cadena Pueblo no había devuelto las llamadas para confirmar o denegar la información.