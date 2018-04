En días recientes, la cadena Toys R’Us inició la venta de liquidación en sus tres tiendas en la isla y tiene desde un 5% hasta un 30% de descuento en la mayoría del inventario.

Los juegos electrónicos y video juegos son los que tienen el descuento menor, con un 5%. Mientras, la mayoría de los juguetes tienen una rebaja de 10%.

En la sección de ropa de bebé toda la mercancía está marcada con 20% menos, así como todos los artículos de decoración alusivos a la temporada de Pascua, como por ejemplo las canastas.

Por ahora, los descuentos mayores los tienen las envolturas de regalo y la sección de tarjetas, las que tienen 30%. Sin embargo, no todos los artículos en la juguetería están a precio especial, pues productos como los pañales desechables, las fórmulas para bebés, las toallitas húmedas (“wipes”) y las lociones siguen a precio regular.

Aunque la cadena continúa abriendo los siete días de la semana, redujo su horario de operaciones. Ahora, abre sus puertas a las 10:00 a.m., una hora más tarde que lo que solía hacerlo antes, y cierra a las 9:30 p.m. de lunes a sábado. Mientras, los domingos continúa operando de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. No obstante, mañana estará cerrado por ser Domingo de Pascuas, ya que la ley prohibe la apertura de los comercios durante ese día.

En Puerto Rico quedan tres tiendas abiertas: Plaza Las Américas, Mayagüez (en la carretera número dos) y en Puerto Rico Premium Outlets en Barceloneta.

Toys R’Us fue creada por Charles Lazarus, quien falleció en días recientes. Este comenzó con un negocio de muebles para bebés y luego en 1957 evolucionó para centrarse solo en la venta de juguetes, lanzando así la icónica marca.

El concepto de supermercado de juguetes fue novedoso en su época, pero con el pasar de los años y la llegada del internet la cadena no se atemperó a los cambios. Incurrió en grandes deudas hasta que la situación se hizo insostenible y buscó la protección federal de la Ley de Quiebras en septiembre del pasado año bajo el Capítulo 11 de Reorganización. En ese momento adeudaba más de $5,000 millones a sus acreedores.