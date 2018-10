Los prestamistas principales de la recién desaparecida cadena de tiendas Toys ‘R’ Us han decidido cancelar una subasta de propiedad intelectual de la empresa y planifican revivir las marcas de Toys ‘R’ Us y Babies ‘R’ Us a través de nuevas líneas de negocio, según documentos sometidos a un tribunal en Virginia el pasado lunes.

De acuerdo con un artículo publicado hoy en el Wall Street Journal (WSJ), los prestamistas quieren crear nuevos negocios de ventas al detal a nivel doméstico e internacional, así como mantener el licenciamiento de ciertos productos, tras entender que ambas marcas son demasiado valiosas para dejarlas ir.

La decisión por parte del grupo de prestamistas —los cuales incluyen firmas de manejo de inversiones tales como Solus Alternative Asset Management y Angelo Gordon—se dió luego de que varias ofertas por comprar la propiedad intelectual durante la subasta no llenaron las expectativas del grupo.

La cadena de tiendas se acogió a la quiebra en septiembre del 2017, en aras de reestructurar una deuda de $5,000 millones. Desde entonces, la empresa cerró y vendió sus 735 localidades en los Estados Unidos y Puerto Rico, y cesó las ventas en su portal de internet. El cierre de Toys ‘R’ Us ha causado pérdidas de $11,000 millones en la industria de juguetes, según se ha reportado en varios medios.