La revista especializada en viajes Travel & Leisure reconoció el compromiso de Bahía Beach Resort & Golf Club, en Río Grande, por la sostenibilidad a largo plazo de su entorno.

“Estamos honrados y emocionados por este reconocimiento de Travel & Leisure”, expresó entusiasmado John Paulson, presidente de Paulson & Co. “Como propietarios y desarrolladores de Bahía Beach Resort & Golf Club, estamos orgullosos del entorno prístino que rodea esta propiedad, que precisamente es nuestro activo más preciado. Nuestro objetivo es asegurar que la propiedad y el santuario prosperen al unísono”.

En el artículo de Mariah Tyler, “A Day in the Life of a Marine Biologist's Dream Job at a Luxury Beach Resort in Puerto Rico”, Travel & Leisure distingue el compromiso y la dedicación de Marcela Cañón, directora de recursos naturales y directora ejecutiva de La Fundación Alma de Bahía, y la bióloga marina Ashley Pérez, en la promoción y ejecución de la sostenibilidad tanto en Bahía Beach Resort & Golf Club como en el hotel The St. Regis Bahía Beach Resort.

Tyler expresó además que “en Bahía Beach estás inmerso en un nivel de naturaleza que es transformador, y te recuerdas a cada paso por qué nuestro mundo natural es tan valioso”. La editora reconoció a Cañón y Pérez por enseñar sobre reciclaje y manejo de desperdicios de alimentos a todo el personal del complejo, rescatando gatos y perros callejeros, mientras ayudan a las tortugas marinas en su proceso de anidaje y a mantener limpias las playas y las vías fluviales del resort.

Travel & Leisure ofrece inteligencia experta y contenido de estilo de vida de viajes inspirador en cualquier lugar. Tiene una circulación de sobre 962,000 lectores, con una audiencia impresa de 6.7 millones y 14 millones de seguidores en redes sociales.

Para ver el artículo y fotogalería puede acceder a este enlace: https://www.travelandleisure.com/hotels-resorts/bahia-beach-resort-puerto-rico-green-team

Bahía Beach Resort & Golf Club es una propiedad de 483 acres donde más del 65% es área verde y conservada. El resort colabora con diferentes organizaciones ambientales públicas y privadas para proteger especies, hábitats y ecosistemas en peligro de extinción y fomentar la sostenibilidad ambiental de la región. Para implementar y monitorear nuestro respeto riguroso a las mejores prácticas ambientales, la propiedad cuenta con un biólogo residente y un departamento de recursos naturales.