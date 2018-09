Volkswagen dejará de fabricar su icónico Beetle en julio del próximo año, informó la automotriz.

Para poner fin a la producción de su tercera generación de escarabajos, la armadora alemana introducirá dos ediciones especiales, anunció el jueves Volkswagen of America.

El escarabajo fue desarrollado durante la Alemania nazi en 1938 y llegó a Estados Unidos 11 años después. Se vendió durante aproximadamente 30 años hasta que la producción cesó.

La compañía lo revivió en 1998 y lo modernizó para el modelo 2012 en un intento por atraer a más clientes hombres.

El automóvil salió con un toldo más plano, una forma menos redondeada, maletero más grande y sistema de navegación.

Volkswagen of America no descartó volver a sacar el icónico vehículo en un futuro, pero dijo que por ahora no tiene planes de hacerlo.