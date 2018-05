Nueva York - La Bolsa deNueva York (NYSE) estará presidida por una mujer por primera vez en sus 226 años de historia.

StaceyCunningham se convertirá en la 67ta persona que ocupa la presidencia de la entidad, explicó la compañía matriz del NYSE, International Exchange Inc., al diario The Wall Street Journal el lunes en la noche. En la actualidad, es directora de operaciones del NYSE Group.

Meet Stacey Cunningham, the One-Time NYSE Intern Who Will Be the Exchange’s First Woman President https://t.co/8pND0ucDv9 pic.twitter.com/yHozclq3mr